Uomini e Donne anticipazioni Pinuccia sviene: dopo succede l’irreparabile

Anticipazioni Uomini e Donne cosa succede con Pinuccia dopo il suo svenimento: la drastica decisione di Maria

Protagonista delle prossime puntata di Uomini e Donne, Pinuccia, che secondo le anticipazioni vivrà un momento abbastanza difficile. Dopo lo svenimento, infatti, che parrebbe essere stato architettato solo per attirare l’attenzione, secondo quanto riportato da Uominiedonneclassicoeover Pinuccia potrebbe non fare ritorno nel parterre di Canale 5. La decisione sarebbe stata presa dalla stessa Maria, visibilmente infastidita per il comportamento della dama nei confronti del cavaliere Alessandro Rausa. La donna ha mostrato un interesse un po’ troppo esuberante nei confronti dell’uomo e la sua insistenza avrebbe fatto perdere le staffe a Maria. Alessandro infatti, dal canto suo, ha sottolineato a più riprese come non sia interessato ad andare oltre a una semplice amicizia con Pinuccia, ma la donna ha continuato a non desistere e ora dovrebbe essere costretta a farlo da Maria, visto che dopo lo svenimento Pinuccia non dovrebbe fare ritorno in studio.

La decisione di Maria ha iniziato a raccogliere pareri positivi sul web, perché il pubblico da tempo ha perso la pazienza con Pinuccia. Alessandro anche nelle ultime occasioni ha continuato a ribadire la sua posizione nei confronti della dama, sottolineando come non le abbia mai dato motivo di pensare a qualcosa in più rispetto all’amicizia. Gli ultimi avvenimenti, su tutti lo svenimento, hanno definitivamente stancato i fan e pare anche Maria, arrivata, quindi, al limite e pronta a non far tornare più in studio Pinuccia.

Uomini e Donne Pinuccia il percorso

Pinuccia Della Giovanna è una delle grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Classe 1942, la donna ha 72 anni e viene da Vigevano, in Lombardia. Qui la donna ha vissuto un’infanzia non semplice, segnata dalla perdita della madre. Dopo essere cresciuta in orfanotrofio, Pinuccia ha svolto diversi lavori, arrivando alla pensione e prendendo parte a Uomini e Donne, dove la donna ha cercato di ritrovare l’amore dopo aver perso il marito, venuto a mancare per una malattia dopo ben 53 anni di matrimonio e la nascita di due figli.

Pinuccia è diventata subito un grande punto di riferimento nel parterre di Uomini e Donne, affermandosi col suo carattere deciso ed esuberante. Qui ha conosciuto Alessandro Rausa, l’uomo per cui la dama ha letteralmente perso la testa, ma tra loro non c’è mai stato niente di concreto, con l’uomo che ha presto virato verso una solida amicizia. Pinuccia ha provato anche a frequentare altri uomini, con Bruno è uscito qualche settimana ma poi la frequentazione si è interrotta. Le sue mire sono rimaste su Alessandro, ma sono diventate esasperate e ora sembra davvero che l’esperienza di Pinuccia a Uomini e Donne sia giunta al capolinea.