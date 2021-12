Chi è Alessandro del Trono Over di Uomini e Donne, uomo dei record con Pinuccia!

Alessandro, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne e il suo particolare record con Pinuccia: scopriamo tutti i dettagli.

Tra i grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è anche Alessandro, novantunenne che sta conquistando il parterre con la sua simpatia e la sua amicizia con Pinuccia. Scopriamo tutto quanto su di lui.

Chi è Alessandro di Uomini e Donne

Alessandro ha 91 anni, viene dal Salento e nella vita ha fatto il sarto, rimanendo sempre nel suo luogo di nascita. Ha subito conquistato il pubblico con la sua simpatia, finendo spesso per essere protagonista della trasmissione. Su di lui, sappiamo che ha un’adorazione particolare per Vasco Rossi e che ha poca praticità con il telefono, tecnologia a lui ancora ostica, ma che ha tutta l’intenzione di imparare a padroneggiare.

LEGGI ANCHE: Matteo Ranieri, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età e cosa fa

Alessandro e Pinuccia

Alessandro è finito al centro del dibattito anche per la conoscenza con la dama Pinuccia. Tra alti e bassi, la loro amicizia procede solida e spedita, anzi ogni tanto ha fatto anche intravedere qualcosa in più nelle diverse esterne, soprattutto da parte della donna. Alessandro, invece, dal canto suo ha ammesso che la scintilla non è scattata, ma rimane un amico fedele per Pinuccia.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Non solo Alessandro e Pinuccia, ma sono tantissime le novità che ci aspettano dalle prossime puntate del trono over. L’argomento principale riguarda la frequentazione tra Fabio e Isabella, che procede talmente bene che pare che i due abbiano deciso di continuare a conoscersi meglio fuori dallo studio. Tuttavia, l’annuncio ufficiale ancora non è arrivato e ciò ha fatto sorgere qualche domanda su eventuali dubbi e ripensamenti, ma la verità è che, prima della trasmissione della loro ultima uscita, i due non possono dare alcun annuncio ufficiale. Attese a breve, dunque, novità circa il loro futuro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI