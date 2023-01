Masterchef 12 chi è stato eliminato ieri sera 19 gennaio

Chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera 19 gennaio a Masterchef 12: in tre finiscono al Pressure Test, prova esterna in una cornice mozzafiato in Umbria

È tornato ieri sera 19 gennaio l’appuntamento con Masterchef Italia, il cooking show di Sky giunto alla sua sesta puntata. Dopo l’addio della scorsa settimana di Francesca, un concorrente tra Ivana, Laura e Roberto è andato incontro all’eliminazione al termine di una serata ricca di sfide e di piatti prelibati. Ieri sera il tema della puntata è stato il comfort food e la location scelta per l’esterna è la splendida cornice della Cascata delle Marmore, una meraviglia naturale che si trova in Umbria. I concorrenti dello show, dunque, si trovano a dover preparare alcuni dei piatti tipici del luogo, andando incontro al giudizio di persone del posto per superarla. Sfida complessa e suggestiva, in una serata ricca di emozioni che è cominciata con la consueta sfida mistery. Qui, i concorrenti hanno dovuto lavorare con alcune salse particolari, che sono nate durante il lockdown, come ad esempio una composta di pesca e citronella, una salsa all’arancia arrosto, una a base di barbabietole marinate al miele e così via. In due minuti, i concorrenti devono scegliere quale salsa usare per realizzare un primo piatto, potendo aggiungere soltanto tre ingredienti da prendere dalla dispensa: tutti fanno la loro scelta, ma la pressione incalza e fa brutti scherzi a Hue, che fa cadere un barattolo e accusa un crollo nervoso, trovando però consolazione da Cannavacciuolo. La prova della mistery box viene vinta da Olivier, ma i giudici sono rimasti globalmente delusi dai primi piatti realizzati dai concorrenti, considerati troppo semplici. La giuria si attendeva un po’ più di coraggio dagli chef, che hanno osato meno di quanto desiderato.

Finita la prova della mistery box, è stato il turno nella puntata di ieri sera 19 gennaio di Masterchef della seconda prova, che ha visto i concorrenti mettersi alla prova con la realizzazione di un supplì originale, a telefono, così chiamato a causa del formaggio che fila alla perfezione come a simboleggiare un classico filo del telefono. Non è riuscito a ripetersi Oliver, che in virtù della vittoria della mistery ha ricevuto i consigli dello chef Jacopo Mercuro, ma senza goderne a pieno. Diversi concorrenti hanno steccato completamente il piatto, come Sara, Ivana e Nicola, mentre altri soddisfano i giudici, come Laura e soprattutto Bubu, che si aggiudica la vittoria col suo supplì che ha fatto impazzire chef Barbieri.

Masterchef 12 sesta puntata prova in esterna alla Cascata delle Marmore

Terminata la prova dei supplì, è stato il turno dell’attesissima prova in esterna, ambientata come detto nella splendida cornice della Cascata delle Marmore. Qui, con un inganno Bubu ha scelto la propria squadra, perché Cannavacciuolo gli ha chiesto con cui avrebbe guardato una partita e lui ha scelto Francescone, Hue, Leonardo, Edoardo e Nicola. Questa, dunque, è stata una delle due squadre della prova esterna, la blu, con gli altri concorrenti, ovvero Silvia, Laura, Lavinia, Olivier, Giuseppe e mattia a comporre l’altra, la squadra rossa. Fuori, invece, dalla prova esterna Laura, Ivana e Roberto, che hanno deluso molto i giudici nelle due prove precedenti e sono stati esclusi da questa, oltre a essere sottoposti al Pressure Test. Le due squadre si sono sfidate interpretando la grande tradizione culinaria umbra, dovendo realizzare prima le ciriole alla ternana, poi un secondo a scelta e infine il pan pepato da accompagnare a una crema. Entrambe le squadre hanno a disposizione un’ora e 45 minuti per preparare tutti i piatti richiesti, chiedendo anche un breve confronto con alcuni esperti dei piatti tradizionali. Nel primo piatto la squadra blu ha fatto meglio, poi come secondo ha scelto la trota fritta, ma la squadra rossa in questa prova riesce a riprendersi con la preparazione delle polpette di cinghiale con funghi fritti. Sulla preparazione del pan pepato, invece, quello della squadra rossa convince maggiormente i giudici. Al termine della gara, è la squadra rossa a vincere la sfida in esterna della puntata di ieri sera di Masterchef 12. Per quanto riguarda invece i concorrenti finiti al Pressure Test, Ivana, Laura e Roberto sono chiamati a preparare, in trenta minuti, un minestrone originale. Al termine della sfida, a pagare lo scotto è la prima, che viene invitata dai giudici a togliersi il grembiule dopo gli assaggi. L’eliminata della puntata di ieri sera giovedì 19 gennaio di Masterchef Italia è, dunque, Ivana.