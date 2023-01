Jolanda Renga genitori: la verità tra Ambra e Francesco

Chi è Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga: dagli attacchi degli hater su TikTok alla solidarietà di Aurora Ramazzotti

Jolanda Renga è la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, spesso nel mirino degli hater su TikTok e altri social perché figlia d’arte, come Aurora Ramazzotti, che l’ha difesa pubblicamente. La prima volta che l’Italia si è interessata a lei è stato con la canzone Angelo, che suo padre le ha dedicato dolcemente. Nata il 4 gennaio 2004, Jolanda Renga ha 19 anni e col tempo è divenuta sempre più simile a sua mamma Ambra Angiolini. I suoi genitori hanno sempre tentato di tutelarla ma, ovviamente, i social le hanno dato una certa visibilità, considerando la curiosità del pubblico. Non ama però mostrarsi particolarmente, offrendo ben poco della sua vita quotidiana attraverso i profili che ha attivi. Ha rilasciato la sua prima intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin, spiegando come le offese degli hater abbiano un impatto su di lei, enorme. Quando ha deciso di rendere pubblico il suo account Instagram, ha visto arrivare molti follower, che ora sono poco più di 150mila. Con questi numeri sono però giunti anche degli odiatori seriali, che l’hanno presa di mira soprattutto per l’aspetto fisico, il che l’ha spinta a reagire, registrando una dura risposta che è diventata virale: “Mi dicono che sono brutta fin da piccola e me lo dico anch’io allo specchio, ma ora ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato tanta importanza alle parole di queste persone”.

L’annuncio dell’addio tra Ambra Angiolini e Francesco Renga ha duramente colpito i fan, che non hanno mai smesso di sognare un ritorno di fiamma tra loro, un po’ com’è accaduto per tanto tempo con Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Il loro rapporto continua a essere importante e i due sono rimasti amici anche per il bene di Jolanda Renga, l’ormai ex bambina che hanno dato al mondo. Inizialmente non è stato facile, ovviamente, soprattutto con i giornali di gossip alla ricerca di informazioni scandalistiche, per capire chi avesse lasciato chi o, magari, chi avesse tradito chi dei due. Da allora Ambra ha avuto una storia molto importante con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, di 10 anni più grande di lei. In molti pensavano potessero addirittura sposarsi, ma le cose sono terminate in maniera orrenda, con la conduttrice che a X-Factor ha lanciato una frecciatina molto pungente nei suoi confronti, spiegando d’aver avuto bisogno di andare in terapia dopo di lui.

Jolanda Renga fratello

Il fratello di Jolanda Renga non è di certo noto come lei, che si appresta a diventare famosa. Il secondo figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha sempre ricevuto minore attenzione rispetto alla sorella, cosa che di certo non dispiace ai genitori, che provano a tutelarlo in ogni modo. Leo Renga, il cui nome completo è Leonardo, 16 anni, nato a maggio nel 2006. Ha due anni meno di sua sorella, cui è molto legato. Il suo account Instagram è privato, così come lo era quello di Jolanda Renga fino a poco tempo fa, al fine di tutelare la propria privacy. Non ama apparire e lo dimostra ampiamente nelle espressioni che fa negli scatti che sua madre pubblica con lui. Lei lo chiama musone, ma sa bene che sotto si nasconde una grande tenerezza, che chi sa se il pubblico avrà mai modo di scoprire. Oggi pare Ambra sia single, dopo essere stata avvistata al fianco dell’attore Francesco Scianna, chi è invece impegnato è proprio Francesco Renga, che dei due sembrava quello ad aver “subito” la rottura. Il nome della fidanzata del cantante di Angelo è Diana Poloni, una chef che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Nessuna chance di un ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, quindi, solo speculazioni per i giornali, con i fan che però continueranno a sperare in eterno.