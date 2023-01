The Voice Senior Marcella Bella perché partecipa: Ricchi e Poveri basiti

Perché Marcella Bella è a The Voice Senior, è una concorrente o no: il parere dei giudici e la polemica dei Ricchi e Poveri

La presenza di Marcella Bella a The Voice Senior ieri sera nella seconda puntata ha di certo stupito il pubblico, incredulo nel vedere la grande cantante italiana proporsi sul palco del talent di Rai 1, così da esibirsi alle spalle di Gigi D’Alessio, Clementino, i Ricchi e Poveri e Loredana Berté, incapaci di vedere il viso di chi canta, potendosi basare soltanto sulla voce. Quella di Marcella Bella è però inconfondibile e la presentatrice di The Voice Senior Antonella Clerici spiega al pubblico da casa come si tratti di un insidia per i giudici riconoscerla. Abito ricco di colori e decisamente artistico, un po’ stile anni ’70, per una Marcella Bella alquanto sicura d’essere riconosciuta sul colpo: “Speriamo bene, che mi scelgano”.

Il pubblico in studio era stato avvisato, così da evitare reazioni che potessero svelare la presenza di un personaggio famoso sul palco. Sono bastate le prime parole cantate di Nell’aria, suo celebre brano, per far alzare il sopracciglio di Loredana Bertè e far esclamare a Gigi D’Alessio: “È Marcella!”. Nessun dubbio, quando si tratta di una voce del genere, non si può non rendersene subito conto anche se non è stato così per tutti e quattro i giudici che ieri sera nella seconda puntata di The Voice Senior si sono divisi su Marcella Bella lasciando il pubblico di stucco. Era già accaduto, infatti, che un big salisse sul palco per esibirsi nel programma, Chiara Iezzi di Paola e Chiara è solo un esempio.

Marcella Bella a The Voice Senior: il parere dei giudici

Ieri sera nella seconda punta di The Voice Senior esaltati ed emozionati, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino hanno premuto il pulsante rosso e si sono girati per lei. Come non scegliere Marcella Bella sulle note di Nell’aria, del resto, anche se il parere dei giudici di The Voice Senior non è stato unanime, con i Ricchi e Poveri che si sono fatti desiderare, pensandoci un bel po’ su prima di girare la loro poltrona. Essendo alla prima esperienza nel programma del venerdì sera di Rai 1, il duo non sembrava esattamente aver capito cosa stesse accadendo, tra sorrisi imbarazzati e qualche mossa di ballo. Al termine dell’esibizione, solo applausi a scena aperta per la sorella di Gianni Bella, da parte dei giudici e del pubblico. L’esitazione dei Ricchi e Poveri non è però passata inosservata, anzi, con la cantante che ha detto, ridendo, se poteva fare una tirata d’orecchi al gruppo di Sarà perché ti amo. Il bello dei Ricchi e Poveri ha però spiegato il motivo per il quale si sono girati in ritardo, dal momento che pensavano si trattasse di una cantante che stesse imitando Marcella Bella.

Una tesi che però non regge, dal momento che la reazione di Clementino aveva ampiamente svelato l’identità della “concorrente”. Così è nata una piccola battaglia interna tra Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè su chi l’avesse riconosciuta prima. Il parere dei giudici non è in dubbio, assolutamente positivo, ma purtroppo lei non può scegliere, non essendo in gara come una vera concorrente. Loredana Bertè ha addirittura proposto un duetto, omaggiando Gianni Bella. Le due artiste hanno così improvvisato un’esibizione sulle note di Non si può morire dentro, uno dei brani più famosi del celebre cantautore, come si può vedere anche da un video postato su l’Instagram ufficiale del programma. Ieri sera Marcella è rimasta a The Voice Senior accanto a Loredana per un paio di esibizioni come una sorta di “supporto al giudice”, poi essendo un ospite ha lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico.