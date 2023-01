Tali e Quali Antonino Cannavacciuolo chi è l’imitatore in giuria

Tali e Quali Antonino Cannavacciuolo quarto giudice: chi è l’imitatore scelto da Carlo Conti per affiancare Goggi, Panariello e Malgioglio

Antonino Cannavacciuolo è il quarto giudice a sorpresa della terza puntata di Tali e Quali Show 2023 in onda stasera 21 gennaio. Ovviamente si tratta di un imitatore che affianca come in ogni edizione dello show condotto da Carlo Conti i confermatissimi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Dopo Adriano Celentano imitato da Teo Teocoli e un’eccezionale appuntamento con Nino Frassica che con la sua comedy nonsense ha dato vita ad una imitazione di sé stesso, chi imita Antonino Cannavacciuolo è Claudio Lauretta. Ovviamente a movimentare lo spettacolo ci sono anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, sempre alle prese con imitazioni differenti, di settimana in settimana. Il pubblico li ha adorati come coppia in Tale e Quale Show e ora tentano la scalata alla finale del programma di Carlo Conti. Si tratta di un ritorno di Claudio Lauretta che più volte ha partecipato alla trasmissione di Raiuno in qualità di imitatore, ad esempio nei panni di Vittorio Sgarbi e Renzo Arbore. L’imitatore, presenza fissa a Radio Deejay, ha anche partecipato come concorrente in Tale e Quale 2022 dove si è fatto notare per le sue esibizioni nei panni di Claudio Villa, Bobby Solo e Vasco Rossi. Ora torna nello studio dello show condotto da Carlo Conti con l’imitazione di Antonino Cannavacciuolo.

Tali e Quali chi è Claudio Lauretta

Chi imita Antonino Cannavacciuolo è Claudio Lauretta, 52 anni, che vanta una lunga carriera alle spalle. Nato a Novi Ligure il 20 luglio 1970, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, lavorando in teatro e come dj per svariate radio di provincia. Il grande pubblico lo ha apprezzato per la prima volta in televisione nel 1992, e da allora prende parte a differenti programmi comici, offrendo il suo talento da imitatore. Gli anni Duemila gli hanno portato decisamente bene, nel 2015 partecipa a Italia’s Got Talent dove si mette in mostra con i mille volti che ha imitato in carriera, poi si fa notare soprattutto con la partecipazione a Colorado nel 2016 e 2017, imitando Matteo Renzi, Vittorio Sgarbi e molti altri. Spesso presente a Radio Deejay con le sue esibizioni, Claudio Lauretta è un riconosciuto grande talento, una dote che gli ha permesso anche d’essere scelto per il cast di Tale e Quale Show 2022, con Carlo Conti che lo ha rivoluto in giuria, come accaduto già nel 2021, ma stavolta per Tali e Quali, con personaggi non famosi. Di anno in anno ha aggiornato il proprio catalogo di VIP imitato con grande capacità e Antonino Cannavacciuolo è di certo tra le sue migliori imitazioni, aiutato anche dalla mole, anche se il pezzo forte è ovviamente la voce, identica a quella dello chef stellato. Della vita privata di Claudio Lauretta sappiamo che è sposato da molti anni con Michela Daglio, madre del loro unico figlio, Martino, 16 anni, nato a Milano nel 2006 e già attore, avendo recitato ne La classe degli asini e Il Capitano Maria.