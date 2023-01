Amici 22 Cricca e Isobel insieme: la Celentano li ha scoperti VIDEO

Durante il daytime di Amici 22 di domenica 22 gennaio la maestra Celentano fa un’allusione sulla storia d’amore fra Isobel e Cricca

Ad Amici 22 sembra essere nato l’amore tra Cricca e Isobel stando anche ad una frase spoiler sulla loro presunta storia pronunciata da Alessandra Celentano nella puntata di domenica 22 gennaio. Molti fan su Twitter hanno già creato la ship definendo il loro feeling un’amicizia speciale e in molti pensano che i due giovani allievi della scuola di Maria De Filippi si stiano innamorando non ancora consapevoli dei loro reciproci sentimenti. Gli indizi però sono sempre più schiaccianti basti pensare a soli pochi giorni fa quando Cricca a seguito del Capodanno gate è rientrato ad Amici dopo l’eliminazione battendo in sfida Valeria Guera che faceva parte del gruppo incriminato sulla questione noce moscata. In quell’occasione Isobel era apparsa particolarmente entusiasta della vittoria del cantante di Se mi guardi così e in casetta lo aveva stretto a sé in un abbraccio dicendo che ora stava bene. Hanno fatto poi un divertente TikTok insieme dove sono apparsi molto complici. La certezza è che Cricca in quelle poche ore dopo l’eliminazione si è lasciato con la fidanzata Viola e che quindi le immagini che abbiamo visto in casetta e sui social tra il cantante e la bionda ballerina sono successive alla rottura. Infatti il cantante appena rientrato in casetta ha raccontato ad alcuni dei ragazzi presenti di aver visto la sua ormai ex fidanzata dopo l’eliminazione e di aver capito entrambi che la storia tra loro fosse finita.

Amici 22 Cricca e Isobel: i tanti indizi sull’amore

Il punto più alto che lascia poco spazio all’immaginazione sulla coppia Cricca Isobel è arrivata nella puntata di domenica 22 gennaio di Amici 22, in primis il cantante si è commosso durante l’esibizione in cui ha cantato Spaccacuore di Samuele Bersani. La prima ad accorgersene è stata Maria De Filippi che ha chiesto all’allievo di Lorella Cuccarini perché si fosse commosso visto che è un ragazzo introverso e che raramente si lascia andare ad esternare le proprie emozioni. Cricca ha tentennato sviando sul fatto che raramente si emoziona e che alle prove non riusciva nemmeno a completare il ritornello proprio perché sentiva la canzone molto sua. Maria ha allora incalzato cercando di capire il perché di quella forte emozione e Cricca ha confessato si è commosso per la frase “l’amore spacca il cuore”. Non solo ci ha pensato ad infiammare la ship tra il cantante di Se mi guardi così e la sua ballerina la maestra Alessandra Celentano. Isobel è risultata prima nella classifica per accedere al serale e la nipote di Adriano Celentano ha messo l’allieva alla prova per vedere se meritasse la maglia. Dopo due coreografie arriva la frase che è diventata virale su Twitter tra i fan di Amici 22. Le ha chiesto di improvvisare una coreografia triste sulle note di Hello in cui soffriva per un amore finito male, la maestra si è poi rivolta a Cricca dicendo “vuoi tradurre tu?” nel caso la ballerina australiana non avesse compreso bene cosa fare. Il cantante è rimasto visibilmente colpito da questa frase della Celentano e un po’ in difficoltà a tal punto che è intervenuta Maria De Filippi dicendo “oggi lasciamolo stare Cricca”. Non è finita qui perché questo feeling particolare tra Isobel e Cricca si è palesato ancor di più quando l’allievo si è esibito nella competizione per ottenere il videoclip del suo inedito. La regia ha subito captato le emozioni del momento e ha inquadrato in primo piano Isobel che conosceva a memoria tutte le parole di “Se mi guardi così”.