Amici 22 Cricca e Viola si sono lasciati: c’entra Isobel

Appena rientrato ad Amici 22 Cricca ha raccontato di essersi lasciato con Viola: la verità dell’alunno e il ruolo di Isobel

Appena rientrato nella scuola di Amici 22 dopo l’eliminazione e l’incredibile ripescaggio con la sfida con Valeria a margine di tutto il Capodanno gate, Cricca ha raccontato agli altri alunni le novità riguardo la sua vita nella settimana che ha passato fuori dalla scuola. Il ragazzo, tra le altre cose, ha rivelato di essersi lasciato con la fidanzata Viola, illustrando bene come sono andate le cose. Cricca ha raccontato che, quando è uscito da Amici 22 Viola ha voluto parlargli perché al suo rientro sentiva il suo fidanzato freddo e distante e lei gli ha chiesto se il cantante ancora provava le stesse cose di prima. Cricca ha detto che, davanti a questa domanda diretta, non ha potuto rispondere di sì. Così anche Viola ha confidato che da un po’ non prova gli stessi sentimenti di prima, probabilmente anche perché è da settembre che i due non si vedevano, sostanzialmente da quando Cricca ha cominciato a fare Amici. In questi mesi i due si sono sentiti solo 10 minuti al giorno, come avviene con tutti gli altri cari, e ormai Viola si stava abituando a vivere da sola, al che il ritorno di Cricca le ha completamente scombussolato la vita, facendole sorgere dei dubbi. Così, Viola ha voluto affrontare questo discorso, trovando da parte di Cricca gli stessi dubbi che l’avevano colta. Dopo questo confronto, Cricca e Viola hanno deciso di lasciarsi, consapevoli che forzare la relazione non aveva senso. La distanza e il tempo ha cambiato completamente le cose tra loro e ora Cricca è rientrato in casa da single, con un’altra alunna che con tutta probabilità non è per niente indifferente alla situazione.

Isobel tra Cricca e Viola

Non è affatto passata inosservata la reazione di Isobel prima all’uscita di Cricca e poi al suo ritorno. Quando il cantante di Riccione è stato eliminato da Amici 22, la ballerina australiana è apparsa veramente giù di corda, ai limiti della disperazione. Ora che Cricca è tornato, invece, Isobel ha riacquistato brio e vivacità, tanto che quando il cantante le ha chiesto come stesse, Isobel ha risposto con un eloquente “ora sto bene”. Il ritorno di Cricca ad Amici ha completamente stravolto in positivo l’umore di Isobel e molti fan hanno sottolineato questo aspetto, suggerendo che nella fine della relazione tra Cricca e Viola ci sia anche lo zampino di Isobel, perché il feeling evidente tra i due alunni potrebbe aver contribuito ad affievolire i sentimenti che il cantante provava per la sua ormai ex fidanzata. Prima dell’uscita di Cricca i due erano sembrati molto più vicini, ma non c’è stato sostanzialmente nulla anche perché il cantante era fidanzato. La situazione, però, ora è completamente diversa, con Cricca che è rientrato nella scuola da single e l’entusiasmo di Isobel nel rivedere il cantante è palese. Molti fan ora si chiedono se tra i due ci sarà un avvicinamento sentimentale, alla ricerca di prove a sostegno della tesi, condivisa da molti, che un certo feeling ci fosse già prima che Cricca si lasciasse.