Andrea Piazzolla moglie e figli dell’assistente di Gina Lollobrigida

Chi è Andrea Piazzolla, ex tuttofare di Gina Lollobrigida: moglie, figli ed eredità della Bersagliera al suo figlioccio

La storia tra Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida ha avuto inizio nel 2009, come ha precisato il figlio della Bersagliera, Andrea Milko Skofic, che di fatto ha maledetto quella data, dal momento che da allora il suo rapporto con sua madre è cambiato radicalmente. Andrea Piazzolla ha 35 anni ma ne aveva poco più di 20 quando ha incontrato la diva Gina Lollobrigida presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Si è messo in mostra e in breve ha ricevuto da lei una chance, divenendo il suo tuttofare. L’attrice lo ha rapidamente considerato il suo figlioccio, affidandogli sempre più responsabilità, ma soprattutto fidandosi tanto da aprirgli le porte della sua villa romana. Lo considerava un uomo intelligente e di fatto gli ha costruito una carriera, rendendolo anche amministratore delegato della Vissi d’arte, società incaricata della gestione del patrimonio di Gina Lollobrigida. Soltanto i fan più appassionati della diva sapevano chi fosse, grazie ai post social, ma di lui hanno iniziato tutti a parlare dopo l’avvio del processo voluto dal figlio della Lollo, Andrea Milko Skofic, che temeva come sua madre venisse regolarmente truffata da quest’uomo. Il campanello d’allarme è stata una costosissima auto pagata con i soldi della società Vissi d’arte. In quel caso la Lollo ha difeso Andrea Piazzolla, che però è imputato per circonvenzione d’incapace, con l’accusa d’essersi impossessato di molti dei beni dell’attrice.

Andrea Piazzolla e la figlia Gina legata alla Lollo

Il tutto con il sorriso sulla faccia, ribadendo sempre il suo grande amore per Gina Lollobrigida, che ha circondato con la sua famiglia. Nel 2015, infatti, Andrea Piazzolla si è trasferito nella villa romana della diva, per poi far arrivare anche la sua compagna, Adriana, che ha trovato spazio nella dimora a maggio 2020, cinque anni dopo il trasloco del fidanzato. Lei è un’anestesista siciliana ma da anni vive e lavora a Roma, dove ha trovato l’amore in Andrea Piazzolla, con il quale ha avuto una figlia. Come poteva chiamarsi la bambina se non Gina, in onore della padrona di casa, che ha cambiato la vita dei genitori della piccola. Un quadretto molto tenero, almeno dal punto di vista dell’attrice, che si è ritrovata di nuovo nonna, dopo la nascita di Dimitri, circondata da Piazzolla, la sua compagna e questa bambina nella quale lei si riconosceva molto, pur non avendo alcun legame di sangue. Andrea Piazzolla ha abbandonato la villa sull’Appia Antica, spiegando come non vi sia senso per lui nel restare lì senza Gina Lollobrigida, sottolineando inoltre come non voglia nulla dal testamento. Verrebbe da dire, però, che la sua fetta è già stata presa, stando alle imputazioni. Da vedere come terminerà il processo ma le accuse sono molto pesanti, con sospetto di tentativo di vendita di più di 350 beni della Lollo, per una losca storia che vede coinvolto anche il ristoratore Antonio Salvi. “Lei era il mio tutto” queste le parole di Andrea Piazzolla al termine dei funerali di Gina Lollobrigida avvenuti il 19 gennaio, un’ennesima dichiarazione di affetto nei confronti della donna che gli ha cambiato la vita.