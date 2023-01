Anticipazioni Lolita Lobosco quarta puntata: Danilo spezza il cuore di Lolita

Anticipazioni quarta puntata di Lolita Lobosco 2, Gli occhi di Luca: l’addio di Danilo, svolta in amore per Luisa Ranieri

Gli occhi di Luca è il titolo della quarta puntata di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni dell’episodio di domenica 29 gennaio su Rai 1 svelano una svolta importante dal punto di vista sentimentale nella vita della protagonista, interpretata da Luisa Ranieri. Danilo è in Svezia e questa scelta ha un impatto enorme sulla storia d’amore con Lolita Lobosco. Il vice questore deve però riuscire a tenere separate vita privata e professionale, concentrandosi sui casi che di volta in volta le si presentano. Ricompare Domenico, ragazzo aiutato nella prima stagione, che ora si è fatto arrestare per furto, ma questo non è il caso più scottante, dal momento che c’è stato un omicidio che ha del clamoroso: un prete è stato ucciso all’altare in chiesa. Lolita Lobosco parla con Angelo e chiede aiuto per trovare un lavoro a Domenico nel cantiere navale. La protagonista della fiction Rai indaga intanto sui conflitti interni alla gestione della parrocchia del prete morto, arrivando a una scoperta incredibile. Luisa Ranieri arriva allo scontro con Danilo, che ha scelto di dare la precedenza alla sua carriera da giornalista. L’amore subisce una dura batosta nella quarta puntata di Lolita Lobosco 2, con Forte ed Esposito in grande difficoltà e Marietta che scopre chi è la donna che ha rapito il cuore del suo amante. L’unica ad avere fortuna in campo sentimentale sembra essere Nunzia con il suo Trifone. Per Lolita c’è però sempre la figura complessa di Angelo a complicare tutto.

Lolita Lobosco 2 riassunto terza puntata

Lolita non smette di indagare sulla morte di suo padre, che rappresenta ancora una ferita sanguinante nel suo cuore. Da quando ha scoperto che non si è trattato di un incidente ma che qualcuno ha deciso di ammazzarlo, questa storia è ovviamente diventata la sua ossessione. Deve però alternare le proprie indagini private a quelle che di volta in volta prendono forma in paese, come nel caso di una professoressa di un esclusivo liceo di Bari ucisa al ricevimento del matrimonio di una sua collega. La sua vita privata viene rivoltata, indagando tra parenti, amici e altri professori. Tutto sembra aver trovato la propria quadra, con una risoluzione tutto sommato semplice, ma Lolita Lobosco tornerà a indagare quando uno studente dello stesso liceo sparisce nel nulla, aprendo le porte a un’ipotesi investigativa agghiacciante. La storia d’amore con Danilo vive un momento di profonda crisi, con il giovane giornalista che ha accettato un incarico di lavoro all’estero, in Svezia. Lolita si sfoga con Marietta, ritrovandosi però sempre più vicina ad Angelo, l’ex collega di suo padre sparito nel nulla 20 anni, dopo la sua morte, che ora sembra intenzionato a riavvicinarsi alla donna e riconquistare la sua fiducia, pur nascondendo qualcosa di non detto.