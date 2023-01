C’è Posta per Te Marianna delusa ma dopo arriva la proposta

C’è Posta per Te nella puntata di ieri sera 21 gennaio protagonista Marianna, 84 anni, alla ricerca del bacio mancato: dopo l’incontro la proposta inaspettata

A C’è Posta per Te ieri sera 21 gennaio la signora Marianna, 84 anni, è stata la protagonista della puntata. Un grande successo per la divertentissima donna che al termine della sua storia è stata celebrata sui social. Marianna ha scritto alla redazione del programma condotto da Maria De Filippi per incontrare nuovamente un uomo che non vede da 68 anni. Si tratta di Francesco Carbone suo primo amore conosciuto a Cerignola quando lei aveva 13 anni poi arriva il trasferimento a Milano ma anche lì ritrova proprio Francesco che la butta al muro e prova a baciarla ma Marianna aveva paura perché la mamma le aveva detto che poteva restare incinta. L’uomo però deve partire per il militare le regala una spilla e le chiede di aspettarlo. Dopo un anno Francesco torna ma Marianna nel frattempo si è sposata e quel momento non si sono più incontrati. Un lungo matrimonio, cinque figlie e poi 27 anni fa il divorzio con il marito per un tradimento dell’uomo che la donna ci ha tenuto a sottolineare con epiteti diventati virali sui social. Dopo la morte dell’ex marito, Marianna, protagonista di C’è Posta per Te nella puntata del 21 gennaio, ha così trovato il coraggio anche grazie alla sorella di rintracciare Francesco. In studio si presentano tre persone con lo stesso nome e cognome e dopo alcuni tentennamenti, il terzo Francesco ad entrare è proprio l’uomo che cercava Marianna.

C’è Posta per Te la fregatura di Marianna e la proposta inattesa

Francesco ricorda tutto anche se sono trascorsi tanti anni e l’udito non è dei migliori al punto tale che la stessa Maria De Filippi ha avvicinato una delle casse dello studio per permettere al simpatico signore di poter ascoltare bene. In poco tempo però è bastato vedere la spilla e sapere il cognome di Marianna per capire ricordarsi di tutto e chi si trattasse. È stato un piacere per Francesco poter rivedere la donna, ha così deciso di aprire la busta e incontrarla. Dopo l’incontro Marianna però ha subito chiesto se Francesco fosse sposato e soprattutto vedovo, con l’uomo che ha subito precisato di avere una moglie. “Una fregatura” per Marianna che ha così deciso di non dare baci al suo primo amore assicurandosi anche se lo stesso avesse ancora i denti tra l’ilarità del pubblico e della stessa Maria De Filippi. Sui social la puntata del 21 gennaio di C’è Posta per Te ha conquistato l’attenzione soprattutto per la storia di Marianna apprezzatissima da tutti gli utenti. Arriva così la proposta da migliaia di account che potrebbe permettere finalmente alla donna di trovare l’amore. In tanti infatti hanno consigliato a Maria De Filippi di portare Marianna a Uomini e Donne un po’ come successo a Luciano, 78 anni, che si era rivolto a C’è Posta per Te per ritrovare Agnese, sua vecchia fiamma. Dopo 60 anni, la donna venne rintracciata dal programma ma non riconobbe Luciano e gli diede un due di picche. Ora tutti attendono che Maria De Filippi porti Marianna nel parterre del Trono Over, un sogno nato sui social e che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane.