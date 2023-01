Madalina chi è la fidanzata del figlio di Ilona Staller: come la suocera

Madalina diventerà la moglie di Ludwig Koons, la proposta di matrimonio del figlio di Ilona Staller a Verissimo nella puntata del 22 gennaio

Emozioni forti a Verissimo: è arrivata la proposta di matrimonio a Madalina fidanzata e futura moglie di Ludwig Koons, meglio noto come il figlio di Ilona Staller. Subito i telespettatori si sono chiesti chi è questa bella ragazza mora che ha rubato il cuore del figlio di Cicciolina a tal punto da spingerlo a regalarle un anello nel programma condotto da Silvia Toffanin. È stato lo stesso Ludwig a descrivere chi è la sua fidanzata Madalina, giovane ma allo stesso tempo matura, sincera e non la dà vinta ad altri uomini. Proprio il carattere della sua futura moglie lo ha fatto cambiare molto e lo ha spinto a chiederle la mano con una romantica frase: questa proposta di matrimonio a Verissimo non l’avrebbe mai fatta a nessun’altra donna. Abbiamo però altre informazioni su chi è Madalina fidanzata del figlio di Ilona Staller. Non conosciamo le sue origini ma dal suo slang è sicuramente cresciuta a Roma come infatti ha scritto anche sul suo profilo Instagram.

Madalina di cognome fa Curteanu, ha 20 anni e non sappiamo di specifico che lavoro fa. È però la stessa fidanzata di Ludwig a indicare, sempre su Instagram, che è presente come Madalina con un profilo su OF, nota piattaforma di intrattenimento diventata anche per adulti. La ragazza ha espresso parole di grande apprezzamento per sua suocera Ilona Staller definendola una donna speciale, molto umile nonostante fosse una star. Anche lei è sembrata proprio come Cicciolina, bella e umile. Madalina e Ludwig stanno insieme da un anno come rivelato durante la trasmissione Verissimo di domenica 22 gennaio condotta dalla bravissima Silvia Toffanin. La fidanzata e futura moglie ha rivelato di essersi innamorata di Ludwig per il comportamento e la sua gentilezza perché è diverso dagli altri uomini ed è molto fedele. Madalina si è definita molto innamorata e anche lui ha detto di tenerci tanto a lei. Entrambi i ragazzi, nonostante l’età, non sono molto social infatti sono nulli gli scatti di coppia se non uno che li ritraeva insieme a Ilona Staller per annunciare la loro partecipazione al programma di Silvia Toffanin.

Madalina e la proposta di matrimonio a Verissimo

La proposta di matrimonio di Ludwig Koons a Madalina Curteanu è stata particolarmente emozionante e non priva di imbarazzo. Mentre Ludwig stava parlando del suo modo di rapportarsi alla popolarità dei suoi genitori, sua madre Ilona Staller ha colto l’occasione per rivelare che nel pubblico in prima fila era seduta la fidanzata di suo figlio. Subito inquadrata, Silvia Toffanin ha così chiesto alla mora ragazza vestita con un abito azzurro scintillante di presentarsi e raggiungerli a centro studio. Così Ludwig Koons è andato a prendere la sua fidanzata che si è presentata con il nome di Madalina per potersi accomodare e raccontare la loro storia d’amore. Mentre la ragazza raccontava che con il figlio di Cicciolina sta insieme da un anno e che si è innamorata di lui per la sua serietà e valori morali, all’improvviso Ludwig ha messo la mano in tasca e le ha mostrato inginocchiandosi sulle note di She di Elvis Costello un bellissimo e scintillante anello. La ragazza visibilmente emozionata non ha avuto nemmeno il tempo di pronunciare il sì che si sono scambiati un bacio. Silvia Toffanin ha invitato Ludwig ad aprire lo scatolino e a infilare l’anello al dito di Madalina che ha detto che lo amava.