Amici 22 Aaron perché zoppica: il motivo

Nelle ultime puntata di Amici 22 molti fan hanno notato l’infortunio di Aaron e si chiedono perché il cantante zoppica: la situazione di Aaron

Dopo le ultime puntate di Amici 22, sui social ha cominciato a farsi strada la preoccupazione per le condizioni di Aaron, che ha palesato un infortunio al piede nelle ultime esibizioni. Sia nella puntata di ieri che in quella di oggi, infatti, l’alunno di Amici ha zoppicato in maniera vistosa, accusando un dolore al piede che lo ha costretto anche a esibirsi su una sedia, scenario insolito per uno come lui abituato a esibizioni molto movimentate, spesso accompagnate da veri e propri balletti. I fan, dunque, hanno cominciato a chiedersi perché Aaron zoppica, ma la risposta non sembra semplice come sembra. Molto probabilmente, il cantante si è fatto male al piede in sala prove, magari provando una qualche coreografia per una sua esibizione. Non è stato detto nulla di ufficiale a riguardo, ma sicuramente l’infortunio di Aaron non è passato inosservato e sta facendo preoccupare moltissimo gli spettatori, che non vedono l’ora di tornare a vedere le performance ricche di energia del cantante di Amici 22.

Aaron tra il serale di Amici 22 e le polemiche social

L’infortunio per Aaron arriva in un momento molto delicato della sua avventura ad Amici. Nell’ultima puntata del daytime, il ragazzo ha visto con occhi nitidi la possibilità di accedere al serale, il grande obiettivo di tutti gli artisti, ma purtroppo non è riuscito nel suo intento. Dopo aver vinto la gara di canto con la canzone Iris, Aaron nel daytime del 22 gennaio ha provato a guadagnarsi una maglia per il live, esibendosi con Purple Rain, ma purtroppo non è riuscito nel suo tentativo. Dopo l’esibizione, Aaron ha raccolto i complimenti di Rudy Zerbi, evidentemente soddisfatto dei miglioramenti del cantante, non ancora sufficienti però per portarlo a quella che è la se decisiva del programma. Per Aaron riparte, quindi, la caccia a una maglia per il seriale, ma la sua esibizione di domenica ha creato uno strascico di polemiche non indifferente sui social. I fan si sono completamente spaccati in due tra chi ha trovato ingiusto il non aver permesso ad Aaron di passare al serale e chi invece ha approvato la scelta, scagliandosi a sua volta contro chi ha difeso a spada tratta il giovane cantante.

È andato in scena, quindi, un dibattito molto acceso, che ha reso Aaron uno dei grandi protagonisti di questi giorni, sicuramente uno dei profili più chiacchierati su Twitter, complice anche l’infortunio che sta facendo arrovellare i fan e su cui, come detto, non si sa moltissimo. Ad ogni modo, nonostante il tentativo fallito all’ultimo daytime Aaron può godersi comunque i complimenti di Rudy Zerbi e gli ottimi risultati ottenuti, dalla vittoria della gara di canto a quella nella prova Marlù. Sicuramente Aaron avrà nuovamente la possibilità di accedere al serale e continuando sulla strada tracciata e smaltendo il fastidioso infortunio che lo sta limitando non c’è dubbio che molto presto potrà farcela. Nel frattempo, il cantante continua a spopolare con i suoi inediti, come Baciami e ballami, che stanno ottenendo sempre più consensi.