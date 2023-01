Anticipazioni Amici 22 gennaio: eliminazione con riserva

Appuntamento con le consuete anticipazioni di Amici per la puntata del 22 gennaio: assegnata una nuova maglia per il serale, appeso il destino di Samu

Dopo la puntata esplosiva della scorsa settimana, in cui abbiamo visto le conseguenze del Capodanno Gate con l’eliminazione di Valeria, il rientro di Cricca e le sfide degli altri ragazzi, Amici torna con la puntata del daytime il 22 gennaio e come al solito possiamo conoscere gli SPOILER di ciò che accadrà grazie ad Amici News. Si riparte dal momento più atteso, rimasto in bilico dalla scorsa settimana: la sfida di Samu. Il ragazzo, tra gli alunni finiti sul banco degli imputati per il Capodanno Gate, aveva visto la sua sfida con Paky essere congelata, col compito di preparare col suo sfidante una coreografia sullo stesso brano, ovvero Hold Back the River, così da poter essere giudicati in maniera più equa. Stando alle anticipazioni di Amici News, la sfida ancora una volta non ha trovato un esito, perché Alessandra Celentano ha deciso di accogliere in squadra Paky, mentre Samu per il momento resta nella scuola di Amici, ma nella prossima settimana dovrà misurarsi in una nuova sfida per confermare il suo banco. Nessuna parola, invece, su ciò che è successo a Capodanno, con la produzione che continua a portare avanti la sua scelta di non rivelare cosa è successo, anche per provare un po’ a spegnere il fuoco su una pagina velocemente da dimenticare della storia del programma.

Anticipazioni Amici 22 gennaio: gli ospiti e le gare

Il grande ospite musicale della puntata del 22 gennaio di Amici è Ernia, rapper che sul finire dello scorso anno ha dato luce al suo ultimo album, Io non ho paura, da cui è estratto Bella fregatura, singolo che Ernia ha cantato ad Amici il 22 gennaio. Per ciò che riguarda i giudici, a valutare la sfida di canto ci sarà Gerry Scotti, per il ballo lo scettro va diviso tra Riccardo Cocchi, Virna Troppi e Simona Tribuna. Il conduttore di Mediaset ha deciso di premiare Aaron, che dopo aver vinto la gara di canto con Iris ha provato a guadagnarsi una maglia per il serale esibendosi con Purple Rain, ma, nonostante i complimenti di Rudy Zerbi che gli ha detto di vedere miglioramenti, non è riuscito ancora a guadagnarsi l’accesso al serale. Tornando alla gara di canto, Aaron è riuscito ad arrivare davanti ad Angelina, che con la sua Eye in the Sky ha convinto a pieno Gerry Scotti, e al terzo classificato Cricca con Spaccacuore. Ultimo, invece, Piccolo G che con Fuori dal tunnel non ha convinto.

Destino diverso rispetto ad Aaron, invece, per Isobel, che vince la gara di ballo danza sulle note di She wants to move e guadagna anche l’accesso al serale, esibendosi in questo caso sulle note di Unstoppable, Hello e La gatta sul tetto. Momento d’oro per la ragazza, che dopo la grande felicità per il ritorno in scuola di Cricca ha ottenuto anche questa grande soddisfazione, piazzandosi davanti a Mattia e Samuel nella gara. Ultima, invece, Vanessa, che non ha convinto ballando Lose control. Alla gara di ballo non ha preso parte, però, Gianmarco, la cui assenza non è stata giustificata. Per ciò che riguarda le altre sfide, Samu ha ottenuto il privilegio di poter ballare al concerto di Achille Lauro sfoderando i suoi cavalli di battaglia, mentre Cricca appena tornato ha subito ottenuto il primo successo, battendo Aaron, Angelina e Federica nella gara inediti con Se mi guardi. Mattia si è assicurato la vittoria della prova TIM, ma è anche finito al centro di una discussione tra la Celentano e Todaro, perché la prima aveva assegnato un compito al ballerino invitandolo a ballare scalzo, ma a causa della ferita della scorsa settimana il prof non ha voluto. Nervi tesi in questo triangolo, perché Todaro sembra arrabbiato con Mattia e con la Celentano, col primo per non parlare con lui e con la prof per continuare a dare compiti ai suoi alunni. Niente sfida, alla fine, per Mattia. Per ciò che riguarda le altre prove sponsor, Angelina ha vinto quella Oreo, Aaron la Marlù.