Chi è la mamma di Luca Onestini, conosciamo la signora Carla e cosa pensa di Soleil: chi è il papà Massimo e che lavoro fanno i genitori

La mamma di Luca Onestini è identica a suo figlio, com’è facile rendersi conto vedendo una foto di loro due insieme. Una somiglianza ancora più evidente mettendo di fianco una foto attuale del concorrente del GF VIP e una di sua mamma Carla da giovane. Il loro rapporto è molto stretto e per questo il Grande Fratello ha ben pensato di organizzare una splendida sorpresa, con l’ingresso della mamma di Luca Onestini in casa, anche solo per qualche minuto. La signora Carla segue molto da vicino la carriera di suo figlio e non sempre apprezza le sue scelte, come nel caso di Soleil Sorge. Questo il piccolo segreto che la donna sembra abbia nascosto inizialmente all’inizio della carriera del figlio: non apprezzava Soleil Sorge durante il trono a Uomini e Donne, al punto che avrebbe preferito Giulia Latini al fianco di suo figlio Luca Onestini. La signora Carla ci aveva visto lungo, considerando come anche Wendy Kay, madre di Soleil, abbia poi spiegato come la ragazza non provasse nulla per Onestini: “Era una sfida conquistarlo, perché lei è molto competitiva. Lui era un premio da vincere”. Proprio a causa della rottura con Soleil, Carla e suo marito erano stati già nella casa del GF Vip nella stagione 2017 2018 per supportare il loro figlio Luca nella sua prima partecipazione al reality. Della mamma di Luca Onestini non sappiamo purtroppo molto, per quanto riguarda la vita privata, è noto però che la signora Carla sia un medico, operante a Bologna. Prima di essere ospite al Grande Fratello VIP, Carla, la mamma di Luca Onestini, è apparsa anche in La Pupa e Il Secchione per una sorpresa all’altro figlio Gianmarco.

Luca Onestini chi è il padre

Non è la prima volta che al concorrente del GF VIP viene fatta una sorpresa del genere. Durante la sua partecipazione al reality, al tempo condotto da Ilary Blasi nel 2017, era stata la volta del papà di Luca Onestini entrare in casa. Il suo nome è Massimo Onestini e di professione fa l’avvocato. Molto legato a suo figlio Luca Onestini, segue da vicino la sua carriera ed è fiero di lui. Una bella famiglia, decisamente vera e compatta, al di là di quello che la gente possa pensare del giovane concorrente del GF VIP, spesso criticato perchè ritenuto costruito e finto. La realtà del rapporto con suo padre Massimo è tutta nel lungo abbraccio in quella vecchia edizione del GF VIP, con tanto di raccomandazione da parte di sua nonna: “Non devi fumare!”. Dalla loro chiacchierata in casa si evince molto, a partire dal fatto che non siano mai stati diversi mesi senza vedersi. Massimo Onestini non è poi un uomo di spettacolo come suo figlio, anzi, al punto che Luca si è stupito di vederlo dinanzi alle telecamere: “Cosa ti è toccato fare”. Un gesto splendido che evidenzia quanto la famiglia tenga a lui: “Qualsiasi cosa farai, che tu studi o decisa di fare televisione, la tua famiglia sarà sempre con te”.