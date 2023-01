Ivana Mrazova oggi che fine ha fatto l’ex di Luca Onestini

Che fine ha fatto oggi Ivan Mrazova ex fidanzata del vippone Luca Onestini: dopo un periodo difficile la modella si mostra più rilassata su Instagram

Nata a Vimperk, Repubblica Ceca, il 1 luglio del 1992, Ivana Mrazova circa sei mesi fa ha compiuto 30 anni ed è una modella di fama internazionale. La sua ascesa è stata incredibile, Ivana ha cominciato a sfilare ad appena 15 anni ed è diventata famosa in tutto il mondo grazie alle collaborazioni con i più importanti brand del globo. L’ex fidanzata di Luca Onestini si è poi imposta all’attenzione del pubblico italiano nel 2012, quando ha affiancato Gianni Morandi alla conduzione del Festival di Sanremo. Oggi, come detto, Ivana Mrazova è ancora una modella famosa in tutto il mondo, testimonial di tantissimi brand e protagonista di sfilate e partnership, come possiamo vedere anche dalla sua ingente attività sui social. La sua esperienza in televisione, e in generale in pubblico, però, negli ultimi anni si è diradata, dopo il GF Vip nel 2017, dove ha conosciuto Luca Onestini, e altre apparizioni in quel periodo, Ivana Mrazova lo scorso anno ha partecipato come ospite ad Avanti un altro pure di sera, per il resto però la sua attività si è allontanata dal grande schermo.

Questa parziale scomparsa di Ivana Mrazova dai radar è stata spiegata dalla stessa ex fidanzata di Luca Onestini, che su Instagram ha raccontato come gli ultimi due anni siano stati parecchio difficili, segnati da momenti molto duri come la scomparsa del padre e la fine della storia d’amore con Luca Onestini, ufficialmente terminata nel 2021, anche se, secondo alcune dichiarazioni che si possono leggere in rete di Simone Riva, agente di Ivana Mrazova, tra i due potrebbe esserci ancora qualcosa in ballo. Ad ogni modo, qualunque sia la situazione tra Onestini e Ivana, la modella ha affrontato un periodo duro e ha dovuto prendersi del tempo per se per ritrovarsi. Così, Ivana Mrazova ha ricercato se stessa cimentandosi in attività come lo sport o le escursioni nella natura che hanno contribuito a farle recuperare la pace persa.

Ivana Mrazova su Instagram il prima e dopo

Oggi, dunque, Ivana Mrazova sembra essere uscita da quel momento così complesso della sua vita e su Instagram possiamo avere un’idea di ciò che ha fatto la modella in questo tempo. Come detto, Ivana si è dedicata a molte attività sportive e a contatto con la natura e proprio su Instagram possiamo vedere diversi scatti che ritraggono l’ex di Onestini in giro per il mondo o a contatto con la natura, oppure riunita con la sua famiglia, con cui Ivana ha passato le sue vacanze di Natale e a cui, guardando i social, la modella ceca sembra essere estremamente legata.

Sul profilo Instagram di Ivana Mrazova possiamo vedere bene il prima e dopo della modella ceca e renderci conto che questo momento difficile non ha minimamente inficiato sulla bellezza dell’ex fidanzata di Luca Onestini. Anche a 30 anni compiuti, Ivana resta un modello di bellezza e anche se non mancano le solite critiche per eventuali ritocchi chirurgici e via dicendo, non c’è dubbio che l’aspetto della Mrazova abbia conservato nel tempo tutta la sua freschezza e la sua naturalezza.