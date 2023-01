Uomini e Donne che lavoro fa Alessandro Sposito il cavaliere divo

Re indiscusso del parterre di Uomini e Donne, che lavoro fa Alessandro Sposito: ha viaggiato tanto e poi è diventato un imprenditore

Entrato come un uragano, in poco tempo Alessandro Sposito è diventato il vero e proprio divo di Uomini e Donne, rubando la scena anche ad altri veterani del trono over come Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Alessandro Sposito è il cavaliere del momento nel programma di Canale 5 ed è ovviamente alta l’attenzione riguardo alla sua vita fuori dal parterre di Uomini e Donne. A tal proposito, molti fan si chiedono che lavoro fa Alessandro Sposito e la risposta è che il cavaliere divo di Uomini e Donne è un imprenditore, il campo di lavoro è quello della ristorazione. Il cavaliere, nato nel 1970, in studio ha raccontato di aver studiato all’università Federico II di Napoli, dopo di ché, come detto, ha iniziato a farsi strada nel mondo della ristorazione, arrivando a ricoprire il ruolo di manager per una catena di ristoranti. Nel mentre ha anche viaggiato molto, vivendo spesso all’estero e alternando, quindi, con tutta probabilità, diverse esperienze in quegli anni. Dal profilo Instagram del cavaliere possiamo vedere alcune foto della sua vita personale, tra cui anche degli scatti che lo immortalano in ristoranti, anche se gli accenni alla sua vita professionale non sono moltissimi.

Alessandro Sposito a Uomini e Donne

Come detto, il cavaliere è ormai diventato un grandissimo divo del programma. Alessandro ha 52 anni e ha alle spalle un matrimonio, terminato senza che abbia avuto figli. La nipote, dunque, ha iscritto Alessandro a Uomini e Donne, così che l’uomo potesse trovare un nuovo amore, e il suo impatto sullo show è stato incredibile. Inizialmente Alessandro ha conosciuto Paola Ruocco, i due sono usciti insieme e tra loro pare ci sia stato anche un rapporto intimo, un colpo di scena incredibile perché, in studio, non sembrava che i due si fossero spinti così avanti. Inizialmente, infatti, si era parlato solo di un bacio, poi però Paola ha avuto una reazione molto forte, scoppiando in lacrime, e rivelando quel che è successo veramente. Le due versioni contrastanti del racconto dell’esterna fornite da Paola e Alessandro hanno creato parecchio dibattito in studio, alimentato poi dal gruppo di dame che si è creato intorno al nuovo cavaliere, con Silvia e Gemma che hanno palesato, anche loro, interesse per Alessandro. La frequentazione con Gemma, però, non è mai entrata nel vivo, i due sono usciti insieme, ma non è scattata la scintilla. Intanto, il seguito di corteggiatrici per Alessandro si è ampliato, con anche Pamela e Cristina che hanno manifestato il proprio interesse per il cavaliere, al centro, come possiamo vedere, di diverse frequentazioni.

Dopo il caos scoppiato con Paola e il mistero su cosa è realmente successo nella loro esterna, la frequentazione tra lei e Alessandro si è raffreddata e nemmeno quella con Gemma è andata avanti con convinzione, mentre hanno continuato a evolversi le piste relative a Pamela e Cristina. L’ultima dama a manifestare interesse per Alessandro Sposito è stata Desdemona, che ha accettato di scambiare il numero col cavaliere, dicendosi così interessata a un’eventuale conoscenza. Vero e proprio protagonista del parterre di Uomini e Donne il cavaliere campano, che deve muoversi in questo groviglio di dame da conoscere e frequentare.