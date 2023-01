Amici 22 Cricca vince sfida inediti: la verità nelle percentuali

Cricca è tornato alla grande ad Amici 22 vincendo la sfida inediti: le percentuali svelano l’importante verità riguardo questa vittoria dell’alunno

Dopo aver fatto moltissimo rumore col suo ritorno nella scuola di Amici, Cricca si sta letteralmente prendendo la scena, mostrando di aver assolutamente meritato questa inedita seconda opportunità, mai concessa a nessuno nella storia del programma. Una fotografia dei grandi risultati che sta ottenendo il cantante di Riccione è data proprio dalla sfida inediti che Cricca ha vinto facendo segnare una percentuale a dir poco clamorosa. I risultati del 24 gennaio hanno certificato il trionfo in questa sfida di Amici 22 di Cricca con un netto e fragoroso 26%, che è una percentuale enorme se si considera che gli sfidanti in questa gara erano ben 9. Il neo rientrato ad Amici 22 ha quasi doppiato, in tal senso, tutti gli altri concorrenti del talent, perché al suo posto si è piazzata Angela col 14% e ancora dietro Aaron al 13%. Questi dati mostrano come Cricca abbia letteralmente stravinto la sfida inediti, una cifra del supporto che il cantante sta ricevendo dal pubblico, visto che i giudici della gara inediti sono stati proprio gli spettatori tramite il televoto. Sui social si parla molto di queste percentuali, tra chi si schiera a favore di Cricca e chi invece fatica a comprendere un risultato così netto. Può esultare, però, il cantante di Riccione, che appena rientrato si è messo subito davanti a tutti nella classifica di gradimento con il suo inedito.

Questa è la classifica completa della gara inediti di Amici 22:

Cricca 26%

Angelina 14%

Aaron 13%

Wax 11,4%

Piccolo G 10,5%

Jore 8,1%

Federica 7,4%

Niveo 5,7%

NDG 3,9%

Cricca Se mi guardi così testo e significato

Cricca sta quindi spopolando col suo inedito Se mi guardi, brano che gli ha garantito l’accesso alla scuola di Amici 22 e che ora lo sta proiettando in testa alle classifiche di gradimento dei fan. La canzone parla d’amore, un sentimento enorme vissuto da chi canta, che al solo sguardo della persona amata si sente bruciare di passione, fino letteralmente a perdere la testa. L’amore nella canzone di Cricca si costruisce per immagini e ricordi, ma anche per sensazioni molto forti, tipiche di un amore giovanile come può essere quello vissuto da un ragazzo appena diciottenne. Le inconfondibili sonorità pop hanno poi concluso il mix incredibile che ha sancito il successo di Se mi guardi. Di seguito il testo della canzone di Cricca:

Ricordi le notti passate a parlare di niente

ti ricordi

le stelle su in alto e la punta del naso ghiacciata

solo noi

sappiamo che vivere

sarà comunque per sempre

navigare

la barca che il mare in tempesta trasporterà

non lo sai che Io sono perso di te

lo sai mi sono perso

Se tu mi guardi così non so come fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a pu**ane

e tutto a va a pu**ane

e se mi guardi così, così mi fai volare

e l’ho buttato in mare pure il cellulare

ma tu mi guardi così e tutto va a pu**ane

e tutto va a pu**ane

Ricordi che bello che è stato il tuo primo bacio?

ti ricordi

dicevi che non volevi stare male mai più

se si può

guardavi la televisione

o chissà cosa pensavi

mi ha sempre stupito il tuo modo di essere te

lo sai mi sono perso per te

io mi sono perso

Se tu mi guardi così non so più fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a pu**ane

e tutto a va a pu**ane

e se mi guardi così, così mi fai volare

ho buttato in mare pure il cellulare

ma tu mi guardi così e tutto va a pu**ane

e tutto va a pu**ane

E rimane nella testa solo un po’ di nostalgia

è finita un’altra festa, sono andati tutti via

tutti tranne noi

Pa ra pa pa pa

pa ra pa pa pa

pa ra pa pa pa

pa ra pa ra pa

Se tu mi guardi così non so più fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a pu**ane

e tutto a va a pu**ane