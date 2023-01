Gf Vip Nikita sfogo fuorionda dopo accuse della mamma di Luca Onestini

Dopo la clamorosa sfuriata nella puntata di ieri sera del GF Vip della mamma di Luca Onestini, Nikita si è sfogata fuorionda

La puntata di ieri sera 23 gennaio del GF Vip è stata letteralmente scombussolata dall’arrivo in Casa di Carla, la madre di Luca Onestini, giunta non solo per sostenere e difendere suo figlio, ma soprattutto per attaccare con incredibile veemenza Nikita e Antonino, che in settimana si sono scontrati duramente con Luca. A margine dell’intervento della donna, che ha preso di sorpresa sia la Pelizon che Spinalbese, Nikita si è sfogata con Antonella durante la pubblicità, mostrando tutta la sua sorpresa per le parole della mamma di Onestini. La triestina fuorionda non riusciva a capacitarsi di come una donna e una madre abbia potuto dirle che meritava di essere usata e poi buttata via, riferendosi alle parole di Carla che ha detto che Nikita avrebbe meritato di essere portata sotto le coperte da Antonino e poi abbandonata.

Un pensiero abbastanza forte, che ha spiazzato molti e ha comprensibilmente ferito Nikita, che ha dovuto sfogarsi immediatamente con Antonella dopo l’accaduto, palesando anche il timore che forte delle parole della madre Onestini riempisse ancora di più il suo ego. La Pelizon ha parlato anche di George, ribadendo come per lei Ciupi sia come un fratello, una cosa che anche la mamma del ragazzo ha ribadito. Inoltre la triestina si è sfogata anche contro Tavassi, che ha definito strategica la mossa di Nikita, la quale si è domandata perché non le avesse detto quella cosa in faccia e soprattutto che problemi abbia Edoardo con lei. Visibilmente scossa Nikita, che ha subito commentato fuorionda le parole della mamma di Onestini e sicuramente tornerà a farlo anche in settimana.

Gf Vip la mamma di Onestini contro Nikita e Antonino

Come detto, l’ingresso in casa della madre di Onestini è stato un vero e proprio uragano. La donna ha prima rincuorato suo figlio, apprezzandone l’onestà e il comportamento, poi lo ha messo in guardia da Nikita e Antonino, riservando per loro parole molto dure. A proposito della triestina, Carla ha detto che vede molta falsità in lei e che il suo comportamento verso Onestini fa parte di una grande strategia. Secondo la mamma di Luca, Nikita si è prima avvicinata a George cercando di fare coppia con lui, ma quando ha visto che non era possibile, lo ha allontanato e allora ha cercato di avvicinarsi a suo figlio, ma quando Onestini l’ha rifiutata allora Nikita è passata all’attacco cercando di screditare Luca.

Dalla Pelizon, Carla è passata ad Antonino, dicendo che l’ex di Belen non ha contenuti e sa esprimersi solo insultando. Al che, come detto la mamma di Onestini ha rincarato la dose dicendo a Nikita che merita di essere usata da Antonino e poi gettata via, parole che come abbiamo visto hanno fatto scattare lo sfogo di Nikita. Signorini ha poi dato ai gieffini la possibilità di replicare, con Nikita che si è mostrata scioccata dalle parole della signora, mentre Spinalbanese non ha voluto affatto replicare. George ha invece rigettato la teoria di Carla, raccontando come i rapporti con Nikita non si siano interrotti. Dopo il confronto con i membri della casa, la mamma di Onestini è tornata a scagliarsi contro Nikita e Antonino, ribadendo le sue parole e suscitando anche la dura replica di Sonia, che ha ripreso la mamma di Onestini dicendole che non avrebbe dovuto permettersi di venire in casa e lanciare offese come ha fatto.