Giorgio Mastrota figli: la passione per le straniere

Chi sono i figli di Giorgio Mastrota: il re delle televendite ha quattro figli con tre donne diverse, tutte accomunate da un tratto specifico

È stata sempre movimentata la vita sentimentale di Giorgio Mastrota, il famoso re delle televendite che ora è felice con la sua compagnia Floribeth Gutierrez, ma che alle spalle ha molte relazioni e ben 4 figli. Di questi, gli ultimi, Mastrota li ha avuti proprio con Floribeth: Matilde, nata nel 2013, e Leonardo, nato nel 2017. La prima figlia di Giorgio Mastrota è, invece, Natalia Junior, figlia che il re delle televendite ha avuto con la famosa showgirl iberica Natalia Estrada. Natalia Junior Mastrota è nata nel 1995 e sin da giovane si è avvicinata al mondo degli sport di montagna, specializzandosi nello sci alpino. Natalia Junior ha sempre nutrito un grande amore per la montagna, anche quando viveva a Milano cercava sempre di fuggire dalla città per godersi quella natura che costituiva il suo vero habitat naturale. Natalia ha raccontato che intendeva fare la guida alpina, ma poi si è interessata allo sci e ha quindi approfondito gli sport di montagna. Oggi, Natalia Junior è specializzata sia nello sci alpino che nella corsa in montagna e vive a Chamonix, cittadina francese situata alle pendici del Monte Bianco, insieme al suo compagno Daniel Castillo, con cui la figlia di Giorgio Mastrota ha avuto due figli: Marlo e Sasha. Natalia e Giorgio hanno un bellissimo rapporto, è stato il papà a far avvicinare Natalia alla montagna, quando durante le vacanze nella casa di Bormio la portava a fare lunghe passeggiate in montagna. Sul profilo Instagram di Natalia Junior Mastrota, possiamo vedere molti scatti che ritraggono la figlia del re delle televendite nelle sue molteplici attività sportive in montagna. L’altro figlio di Giorgio Mastrota, prima dei due, ancora piccoli, avuti con la compagna di ora, è Federico, che il re delle televendite ha avuto con la modella brasiliana Carolina Borbosa nel 2001.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada la storia d’amore

Come possiamo ben notare, Giorgio Mastrota ha una particolare predilezione per le donne straniere, visto che tutte le madri dei suoi figli non sono italiane, e in particolare hanno origini latine, visto che Carolina Borbosa, la madre di Federico, è brasiliana, l’attuale moglie Floribeth ha anche lei origini sudamericane e Natalia Estrada, madre di Natalia Junior, è nata in Spagna. La storia d’amore tra Giorgio Mastrota e la grande protagonista del Ciclone di Leonardo Pieraccioni è stata una delle più famose e seguite di tutti gli anni ’90. I due si sono sposati nel 1992, al tempo Mastrota aveva 28 anni, mentre Natalia appena 19. Il loro amore si è esaurito qualche anno dopo, nel 1998, quando all’improvviso la coppia si è separata, senza spiegare bene i motivi. Tuttavia, i due ex coniugi sono riusciti a mantenere negli anni un rapporto abbastanza cordiale, per il bene della loro figlia Natalia Junior che era molto piccola quando i suoi genitori si sono lasciati e andava, quindi, tutelata. Rapporti cordiali, ma non così stretti, perché come in molti hanno sottolineato, Natalia Estrada non è stata presente al matrimonio di Giorgio Mastrota con Floribeth Gutierrez, ma d’altronde i due hanno anche completamente cambiato vita negli ultimi anni, dopo quel grande successo degli anni ’90, allontanandosi dallo spettacolo e iniziando, con tutta probabilità, a frequentare altri giri e altri contesti.