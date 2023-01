Anahi Uomini e Donne lo scoop: stilista di due rivali

Stilista di Uomini e Donne chi è Anahi Ricca, vita privata, figli e carriera: perché Maria De Filippi le ha cambiata la vita per sempre

Molti la conoscono soltanto come la stilista di Uomini e Donne ma il suo nome è Anahi Ricca, divenuta famosa grazie all’amicizia con Maria De Filippi, che si lascia spesso vestire da lei. Non solo l’esperta di moda che giudica le sfilate del dating show veste diverse Vip. Molto apprezzata dunque nel backstage del Trono Over, come stylist del mondo dello spettacolo e negli ultimi anni conosciuta al grande pubblico. Le cose sono cambiate del tutto dopo il 2013, ovvero quando il suo rapporto con la padrona di casa di Amici e C’è Posta per te è diventato un’amicizia.

Questo le ha aperto sempre più le porte di Mediaset, al punto che Anahi Ricca è la stilista di Uomini e Donne Trono Over, occupandosi del look di cavalieri e dame over 40. A volte criticata dal pubblico per le sue scelte, è anche la stilista di Barbara D’Urso, con la quale vanta un longevo rapporto di vera amicizia. Tante le scenette tra loro nel dietro le quinte, che hanno contribuito a creare il personaggio Anahi, amata e odiata dal pubblico.

Anahi biografia e carriera

Anahi è la stilista di Uomini e Donne per tutti, anche se collabora con svariati programmi, Mediaset e non. Grande amica di Maria De Filippi e Barbara D’Urso, è diventata col tempo un personaggio pubblico a sua volta, come dimostrano i 10mila follower su Instagram. Proprio il suo profilo offre un indizio importante su un’altra collaborazione. È infatti la stilista di Masterchef, come evidenzia la foto con chef Barbieri. Cura l’immagine di numerosi volti noti ma il pubblico l’attacca spesso per la sua durezza quando giudica le dame durante la sfilata del Trono Over e per il suo stile personale. È ciò che accade spesso quando un personaggio dovrebbe avere buon gusto per lavoro, deve fare i conti con gli hater. Nel 2013 la sua vita è cambiata, perché Maria De Filippi l’ha voluta in studio a Uomini e Donne, così da giudicare i look dei cavalieri e delle dame del Trono Over.

L’amicizia la padrona di casa di Amici e C’è Posta per te ha anche raggiunto il Festival di Sanremo, dove la stilista Anahi era dietro le quinte durante l’edizione 2017, che vide la Maria nazionale come co-conduttrice di Carlo Conti. La vita privata di Anahi è quasi del tutto avvolta nel mistero, ma sappiamo che la stilista di Uomini e Donne ha un figlio. Il suo nome è Francesco Ricca Vicario, anche se nei vari scatti social non appare mai un marito o un compagno. Non sappiamo, quindi, se sia single, sposata, divorziata o fidanzata. Suo figlio Francesco ha 25 anni, nato a novembre 1997. Legatissimo a sua madre, è laureato ma non sappiamo in cosa e ha una grande passione per i viaggi. Dal punto di vista del glamour la stilista di Uomini e Donne è tra le più apprezzate del panorama italiano. Non a caso riesce a modulare lo stile con la personalitá di ogni conduttrice che segue, regalando outfit mai banali e mai uguali tra loro.