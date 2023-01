Uomini e Donne Trono Over Pamela chi è: vive con il suo ex

A Uomini e Donne Trono Over chi è Pamela: dama corteggiata da Alessandro SP e perché frequenta ancora il suo ex fidanzato

A Uomini e Donne Trono Over Pamela si è presentata nella puntata andata in onda il 6 dicembre 2022, sfilando come tutte le dame del programma di Maria De Filippi, e presentandosi con un breve video introduttivo. Attraverso questo si definisce un cocktail d’amore, ovvero un misto di elementi a volte contrastanti. Pamela amata le attenzioni ed è alquanto fiera del suo corpo, come dimostra la sfilata che ha messo in scena. Sulle note di Grease, infatti, si è rapidamente spogliata di alcuni vestiti, facendo ammirare un look total black con generosa scollatura che ha attirato l’attenzione dei cavalieri di Uomini e Donne Trono Over. Il tutto con tanto di balletto e un po’ di mosse sensuali, dinanzi a una platea di potenziali corteggiatori, tutti molto interessati stando ai voti: una miriade di 9 e 10. Di lei sappiamo ancora poco, se non che vive a Bologna, dov’è impegnata in un’attività imprenditoriale, condivisa con il suo ex fidanzato, che vive ancora con lei. Un gran problema per Alessandro Sposito.

Pamela il percorso a Uomini e Donne

Il percorso di Pamela a Uomini e Donne è iniziato con una frequentazione con Armando, poi successivamente ha iniziato ad uscire con Alessandro S. Poi l’arrivo di Alessandro SP ha sparigliato le carte. Infatti il cavaliere di Uomini e Donne Trono Over sta conoscendo la dama Pamela che, considerando la pausa natalizia, ha avuto un percorso non molto ricco, anzi. Un solo cavaliere ha iniziato a frequentarla seriamente, stando alle puntate andate in onda, con il pubblico decisamente interessato a quello che potrebbe accadere tra Alessandro SP (Alessandro Sposito) e Pamela, dato il grande segreto che la dama ha tenuto nascosto. Il primo appuntamento è avvenuto a Napoli, città che il cavaliere conosce decisamente bene, essendo nato a San Giorgio a Cremano, in provincia del capoluogo campano. Pamela ha viaggiato con lui, fermandosi per un appuntamento, per poi dover scendere a Lecce. L’esterna è andata per il meglio ma pochi giorni dopo, intenzionato a raggiungerla a Bologna, Alessandro SP ha scoperto che Pamela convive con il suo ex fidanzato, che considera ancora un suo caro amico.

A disturbare il cavaliere è stata l’omissione, ma Pamela si è difesa dicendo come non vi sia nulla in corso con il suo ex e che si tratta soltanto di una soluzione di comodo: “Non te l’ho detto, perché non c’è stata l’occasione” (nonostante un viaggio e un appuntamento). Alessandro SP teme la complicità che possa esserci tra Pamela e il suo ex, con la dama che ha spiegato come sia un vecchio ex, ormai alla stregua di un fratello, che ovviamente andrà via di casa nel momento in cui lei dovesse avere una relazione seria. Ancora una volta Tina contro Alessandro SP, aiutato però da Alessandro di Taranto, che dice di non avere problemi con l’ex ma d’aver anche lui riscontrato una difficoltà nell’andarla a trovare a Bologna, dato il suo rifiuto (per motivi di lavoro). Alessandro SP non ha chiuso la frequentazione con Pamela, dandole la chance di chiarirsi e nella puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne Trono Over ha ammesso di provare qualcosa per il cavaliere di origini napoletane piangendo perché ritiene che un altro appuntamento tra Alessandro SP e Gemma sia inutile perché si sente come una statuina.