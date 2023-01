Anticipazioni Amici 29 gennaio: due eliminazioni incredibili

Il daytime di Amici torna domenica 29 gennaio: nella puntata, secondo le anticipazioni, vedremo ben due eliminazioni, ancora da aspettare per Samu

L’appuntamento con il daytime di Amici tornerà domenica 29 gennaio e, come di consueto, è possibile scoprire gli SPOILER su cosa accadrà grazie alle anticipazioni fornite da Amici News. Si parte con gli ospiti, con il solito nutrito gruppo di personalità ad arricchire la puntata. In studio si esibiranno Alex Wise insieme a Sophie and The Gigants con il brano Dire, fare, curare, mentre a giudicare la gara di canto sono presenti Rocco Hunt, Alex Britti e un ex volto molto amato del programma: Anna Pettinelli. A giudicare la gara di ballo è invece Sergio Bernal.

Uno dei momenti più attesi della puntata è sicuramente la sfida di Samu, che da due settimane aspetta, ormai, di conoscere il proprio destino. Il ballerino, dove essersi confrontato, senza esito, la scorsa settimana con Paky, vedrà rimanere ancora appeso il suo destino, visto che la sfida non andrà in scena a causa della mancanza dello sfidante, che non era pronto alla contesa. Andranno in scena, però, altre sfide, come quella di Federica, che con il suo inedito e con la tenera e famosissima Rimmel di Francesco De Gregori avrà modo di vincere il confronto.

La puntata di domenica 29 gennaio di Amici 22 costerà, incredibilmente, l’eliminazione a due alunni: Vanessa viene eliminata da Emanuel Lo, mentre Samuel perde il posto a favore di un ballerino di hip hop, Alessio Cavaliere. Nonostante la decisione di Todaro, Samuel si è consolato con l’opportunità, ricevuta dalla Celentano, di poter andare all’Accademia di Monaco di Baviera, per cui la maestra gli ha trovato una borsa di studio. Finisce, insomma, l’esperienza ad Amici 22 di Samuel, ma il futuro è ancora roseo per lui.

Anticipazioni Amici 29 gennaio: le gare

Per ciò che concerne le gare, a vincere la contesa relativa al canto è Piccolo G, che trionfa, ma non riceve da Rudy Zerbi ancora la maglia per il serale. Il cantante si è piazzato davanti ad Angelina, ancora seconda con No roots, e Aaron, mentre ultimo è arrivato Wax, condannato dai giudici, che non hanno apprezzato particolarmente la sua Diavolo in me, ma capace di raccogliere molti consensi da parte del pubblico, che evidentemente non è d’accordo con la valutazione. Assente, invece, NDG bloccato dall’influenza e quindi impossibilitato a partecipare alla sfida La gara di ballo ha subito visto trionfare Paky, che ha avuto un grandissimo impatto sulla scuola e ha ricevuto tantissimi complimenti da Bernal, che ha ammesso di voler ballare con lui. Il nuovo alunno si è piazzato proprio davanti a Samu, che si è esibito in coppia con Giulia. Ultimo posto, invece, per Eleonora.

Per ciò che concerne le altre gare, per i videoclip musicale, dopo il trionfo di Cricca della scorsa settimana, stavolta trionfa Wax, capace di superare Angelina e Piccolo G. e di ottenere il videoclip per la sua Ballerine e guantoni. Samu invece si è aggiudicato la World of dance superando Isobel e proprio Paky, prendendosi così una piccola rivincita. La prova Tim è stata vinta da Mattia, mentre Gianmarco si porta a casa la prova Oreo. Ancora scintille, invece, tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, con al centro il compito di Gianmarco, che ha accusato il prof di non dargli compiti per il suo bene, ma solo per colpire l’altra professoressa. Ai ragazzi, inoltre, è stato chiesto di stilare una classifica di gradimento sia per ciò che riguarda i cantanti che i ballerini e ad assicurarsi i primi posti, nelle due classifiche, sono Angelina, davanti a Wax e Piccolo G con NDG all’ultimo posto, e Isobel, con Samu e Ramon sul podio ed Eleonora ultima.