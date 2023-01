Gabriella Brooks chi è la fidanzata di Liam Hemsworth: addio Miley Cyrus

Gabriella Brooks chi è la fidanzata di Liam Hemsworth tornato alla ribalta gossip per canzone Flowers dell’ex moglie Miley Cyrus

Da quando Miley Cyrus ha pubblicato il singolo “Flowers”, si è tornati a parlare della sua passata relazione con l’affascinante attore australiano, classe 1990, Liam Hemsworth fratello dell’altrettanto noto Chris. Se Miley canta nel nuovo pezzo di aver imparato a bastarsi da sola, Liam invece ha un nuovo amore, la modella Gabriella Brooks. I due stanno insieme da tre anni ma hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia al red carpet per la premiere del film Poker Face, lo scorso 15 novembre. Gabriella Brooks è una modella, ha 26 anni, è nata Sydney da madre singaporiana e padre neozelandese e ha quattro fratelli. In famiglia lo sport è sempre stato importante in particolare Gabriella si è appassionata alla ginnastica. Prima di seguire le orme della madre come modella a tempo pieno, Gabriella Brooks ha studiato storia e archeologia all’Università di Sydney. La fidanzata di Liam Hemsworth divide il suo tempo principalmente tra Londra e Los Angeles dove vive con il fidanzato Liam nella sua villa a Byron Bay. La ragazza si avvicina al mondo della moda a 14 anni e ad oggi è sotto contratto con tre delle più importanti agenzie di moda tra cui Calvin Klein oltre ad aver sfilato per Tiffany, Dior e Gucci. Prima del bel Liam Hemsworth la ragazza era stata in una lunga relazione con il front man dei The 1975 Matt Healy. Liam e Gabriella si sono poi conosciuti alla fine del 2019 e pare che la modella australiana sia stata essenziale per permettere all’attore di superare davvero la rottura con Miley. A differenza della precedente relazione fatta di alti e bassi Liam ha trovato tranquillità con Gabriella; ai due piacciono le stesse cose e hanno lo stesso stile di vita, e lei ha persino legato con la famiglia di lui grazie alla sua personalità. La relazione è solida e la modella non ha timore che il suo compagno possa riavvicinarsi a Miley.

Liam Hemsworth e Miley Cyrus storia

La storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stata una vera montagna russa durata ben 10 anni. I due si sono conosciuti nel 2009 sul set del film The Last Song e poco dopo hanno ufficializzato la loro storia. Nell’agosto 2010 la temporanea rottura poi alla fine dello stesso anno vengono immortalati di nuovo insieme. Anche questo riavvicinamento però ha vita breve e i due si separano nuovamente. Dopo un periodo di tira e molla, nel 2012 Liam Hemsworth ha chiesto a Miley Cyrus di sposarlo con un un anello da ben 3 carati e mezzo; il fidanzamento riceve anche la benedizione del padre di lei, il cantante e attore Billy Ray Cyrus. L’anno successivo la coppia prima posticipa il matrimonio e per poi annunciare di aver rotto il fidanzamento. Nei mesi successivi all’ennesima rottura i due comunque hanno sempre parlato bene l’uno dell’altra. Nel gennaio 2016 i due tornano nuovamente insieme e Liam trascorre il Natale di quell’anno con la famiglia di lei. Il matrimonio arriva nel dicembre 2018 annunciato con un post su Instagram che ritrae la coppia mentre si scambia un bacio. Ma il tempo degli sposini dura poco e Liam e Miley annunciano il divorzio l’anno successivo.