Santo Bellina chi era l’attore morto de La Porta Rossa

Chi era Santo Bellina attore che ha recitato ne La porta rossa venuto a mancare all’età di 58 anni: la causa della morte

Lutto nel mondo dello spettacolo: è venuto a mancare, all’età di 58 anni, Santo Bellina, attore celebre per aver recitato in diverse fiction tra cui La porta rossa. Nato a Palermo il 22 settembre del 1964, come detto Santo Bellina ha alle spalle una lunga carriera sia nel mondo del cinema che della televisione. Il battesimo sul grande schermo avviene quando l’attore è ancora molto giovane, ad appena 21 anni, nel 1985, nel film di Pasquale Squitieri Il pentito. Quattro anni dopo, Santo Bellina è sul set di Storia di ragazzi e di ragazze di Pupo Avati e un ancora dopo lavora con registi del calibro di Mario Monicelli e Marco Risi in pellicole come Il male oscuro e Ragazzi fuori, sequel del celebre Mery x sempre. Sempre a quegli anni risalgono anche gli esordi televisivi, ancora con Pupi Avati in È proibito ballare e poi nella quinta stagione del famoso sceneggiato televisivo La piovra, uno dei primi successi internazionali della televisione mondiale, in cui Santo Bellina torna anche nel 1995 per la settima stagione. Verso la fine del secolo Santo Bellina acquisisce notorietà con i ruoli in Don Milani – Il priore di Barbiana e Dove comincia il sole, mentre a partire dagli anni 2000 si concentra quasi esclusivamente sulla televisione, animando tantissime fiction molto amate di quegli anni, da Distretto di Polizia a RIS Roma, fino alle serie su Paolo Borsellino e sulla strage di Nassiriya. Tra gli ultimi impegni televisivi di Santo Bellina ci sono stati Il cacciatore e La porta rossa, dove l’attore siciliano vestiva i panni di Michele Rizzo. Dopo questi ultimi impegni televisivi, Santo Bellina aveva sensibilmente ridotto la sua presenza sul piccolo schermo, mentre al cinema era tornato nel 2013 con il film Come il vento dopo parecchi anni di assenza. Santo Bellina è stato protagonista anche a teatro, prendendo parte attivamente a moltissime esperienze e attività soprattutto nella sua regione, la Sicilia.

Santo Bellina causa morte

È venuto a mancare, dunque, all’età di 58 anni Santo Bellina e sui social moltissime persone hanno espresso il proprio cordoglio per la morte dell’attore, amatissimo, come abbiamo visto, in tantissime fiction che hanno segnato gli ultimi anni della televisione italiana. Nonostante la notorietà conquistata in anni e anni di film fiction, Santo Bellina sembrava essere una persona molto riservata e non si conoscono molti dettagli della sua vita privata. Non sono chiare, dunque, le cause della morte, ma la notizia ha rimbalzato tra i principali media siciliani e, come detto, sui social sono moltissimi i post di cordoglio per la scomparsa dell’attore, tra cui quello, su Facebook, del Gran Galà del Teatro Dialettale, di cui Santo Bellina faceva parte come membro della giuria tecnica per la prima edizione del Premio Regionale Città di Castelbuono, dove tra l’altro Santo aveva anche fatto ritorno nell’ottobre 2022 in occasione della terza edizione del Gala. Da qui e da tante altre parti messaggi di cordoglio per la scomparsa prematura di un’artista davvero molto amato.