Che Dio Ci Aiuti 7 chi è lo spagnolo Manuel: l’hai riconosciuto?

Chi è l’amante spagnolo di Eli in Che Dio Ci Aiuti 7: Manuel ha il viso e il corpo di Alvise Rigo, pronto a esordire come attore al cinema

I fan di Che Dio Ci Aiuti 7 hanno conosciuto lo spagnolo Manuel nel primo episodio della settima stagione della fiction Rai con Francesca Chillemi, il cui personaggio Azzurra non ha nulla a che fare con lui. Lo vediamo a petto nudo pronunciare appena tre parole, che però scatenano un putiferio: “Hola, Soy Manuel!”. Si tratta dell’amante spagnolo di Eli, fidanzata di Emiliano, almeno all’inizio di questa stagione, dal momento che il personaggio di Pierpaolo Spollon è di fatto costretto a lasciarla, il che ha un impatto enorme sul suo carattere, decidendo di diventare più “cattivo”. Tornato prima dal lavoro, Emiliano ha sorpreso Eli con Manuel, scoprendo il tradimento della sua futura sposa. Dinanzi al fidanzato, lo spagnolo non fa altro che presentarsi con un gran sorriso sul viso, come se tutto fosse normale. Matrimonio annullato e lo psichiatra si ritrova a vivere in convento. Inoltre nella terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 Emiliano scoprirà che proprio la sua ex sta organizzando il matrimonio con Manuel e con l’aiuto di Sara proverà a rovinare la festa ai tuoi promessi sposi. La domanda però è, avere riconosciuto l’attore di Manuel?

Che Dio Ci Aiuti 7: Alvise Rigo oggi

Per la prima volta nella sua lunga carriera, Alvise Rigo (Manuel, l’amante spagnolo) si è cimentato nel ruolo d’attore. Un esordio che ha lasciato il segno, considerando come cambi del tutto la trama per il personaggio di Emiliano. La carriera di Alvise Rigo è decisamente varia e articolata, dal momento che è un ex rugbista di successo, diventando però famoso al grande pubblico televisivo dopo aver messo piede nello studio di Ballando con le Stelle 2021, dov’è stato voluto fortemente da Milly Carlucci. Un fisico statuario, dovuto allo sport praticato per tanti anni e a durissimi allenamenti, che ne fanno una figura ideale per certi personaggi, spesso in mostra. Nato il 12 dicembre 1992, Alvise Rigo ha 30 anni e, dopo aver cambiato un po’ di lavori, è diventato personal trainer per la catena Virgin Active, ma non solo. L’ex rugbista e modello sembra infatti aver preso gusto all’idea di diventare un attore a tutti gli effetti. Dopo l’esordio in televisione con Che Dio Ci Aiuti 7, è pronto per mettersi in mostra al cinema. Alvise Rigo nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, il 14esimo della sua carriera. Dopo aver da tempo terminato la serie Le Fate Ignoranti, ha infatti iniziato a lavorare a un film Netflix, Nuovo Olimpo, in uscita nel corso del 2023 sulla piattaforma streaming. Un ruolo non da protagonista per Alvise Rigo, che sarà però impegnato con attori del calibro di Luisa Ranieri, Greta Scarano e Aurora Giovinazzo. Al centro della trama vi saranno invece i giovani interpreti Damiano Gavino e Andrea Di Luigi. Una prova importante, che potrebbe aprirgli le porte a un futuro inaspettato.