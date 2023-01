Ginevra Lamborghini proverà a partecipare all’Eurovision rappresentando San Marino e potrebbe sfidare sua sorella Elettra

Potrebbe esserci anche Ginevra Lamborghini nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Non in rappresentanza dell’Italia, ovviamente, visto che come ben sappiamo quel ruolo è ricoperto dal vincitore del Festival di Sanremo, ma in rappresentanza di San Marino, che come ogni anno prevede Una voce per San Marino noto festival della musica sanmarinese per eleggere il proprio rappresentante alla kermesse musicale continentale. Condividendo un post di San Marino tv su Instagram, Ginevra Lamborghini ha ufficializzato la sua partecipazione a Una voce per San Marino, sperando di ripercorrere le orme di Achille Lauro, che lo scorso anno ha partecipato e vinto il contest, arrivando all’Eurovision con la canzone Stripper. Quella di Ginevra è stata una delle più di 1.000 iscrizioni giunte a Una voce per San Marino e la sorella di Elettra è riuscita a superare i casting, entrando quindi tra i possibili candidati a rappresentare il piccolo stato indipendente che si trova in Emilia-Romagna. Oltre a Ginevra Lamborghini, è certa anche la partecipazione di Lorenzo Licitra, vincitore di X-Factor 2017, mentre si è parlato molto anche della partecipazione di Elettra Lamborghini, data per certa da più fonti ma dalla regina del reggaeton e dal suo entourage non è arrivato alcun commento. La cantante di Musica e il resto scompare non ha ufficializzato la sua partecipazione a Una voce per San Marino, né ha commentato la partecipazione della sorella. Non è chiaro se per volontà o perché magari ancora non può ufficializzare nulla. Molti fan, comunque, già sognano una sfida tra le Lamborghini sul palco di Una voce per San Marino per ottenere un posto all’Eurovision, ma al momento è certo che vedremo Ginevra, per Elettra bisogna attendere sviluppi.

Ginevra e Elettra Lamborghini oggi

Si è parlato spesso dei difficili rapporti tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. L’ingresso nella casa del Gf Vip di Ginevra ha riportato in auge il tema del rapporto con la sorella, arrivato a essere del tutto assente tanto che la cantante di Caramello non ha nemmeno invitato la vippona al suo matrimonio. Anche dentro la casa Ginevra non ha mai approfondito le ragioni di questo distacco e nel tempo si sono fatte avanti diverse ipotesi, che comunque non hanno mai trovato la conferma ufficiale delle due, tra presunti video da vendere ai giornalisti e il muro di Elettra alla carriera da cantante di Ginevra. Ad ogni modo, negli ultimi tempi si è parlato di una possibile riconciliazione tra le due, qualunque sia stato il motivo della forte rottura. In una puntata del GF Vip, a fine ottobre, Ginevra ha raccontato di avere la sensazione che le cose con Elettra si potessero sistemare e che fossero in procinto di farlo. Dopo quelle parole, comunque, non c’è stata alcuna novità e le due sui social, dove sono molto attive, non hanno mai avuto modo d’incrociarsi o di parlare del loro rapporto. Qualora la partecipazione di Elettra Lamborghini a Una voce per San Marino venisse confermata, si tornerebbe a parlare a bomba del rapporto tra le due, chissà che quindi non potremo avere delle novità in tal senso.