Vite al Limite Rena e Lee oggi: che fine hanno fatto

Rena e Lee sono state tra i partecipanti di Vite al limite: come sono oggi a distanza di anni dalla loro partecipazione al programma

La partecipazione di Rena e Lee a Vite al limite risale al 2019, durante la sesta stagione della serie. I due si sono presentati insieme nel programma perché sono una coppia, si sono incontrati a un centro di riabilitazione bariatrica e Lee era il compagno di stanza del fratello di Rena, Michael. Preoccupandosi del fratello, Rena ha conosciuto Lee e i due hanno cominciato a fare coppia fissa, ma senza mai vivere una vera e propria storia d’amore a causa delle restrizione del centro di riabilitazione. Proprio per questo motivo, i due hanno deciso di lasciare la struttura e di risolvere i loro problemi di peso in un altro modo, ovvero affidandosi al dottor Nowzaradan per poter vivere, finalmente, la loro storia d’amore.

Quando si sono presentati a Vite al limite, i due erano in condizioni molto complesse. Rena pesava circa 245 kg, mentre Lee arrivava addirittura a superare i 320 kg. Chiaramente, i due partecipanti a Vite al limite avevano bisogno di compiere un percorso prima di potersi sottoporre all’intervento di chirurgia bariatrica, come praticamente tutti i pazienti del dottor Nowzaradan e il loro amore è stata la loro grande forza, visto che sia Rena che Lee hanno ottenuto risultati strabilianti.

Vite al Limite Rena e Lee come sono diventati: quanti chili hanno perso

Alla fine della loro esperienza a Vite al limite, Rena era arrivata a pesare 126 kg, mentre Lee è sceso fino a 185. I risultati sono stati eccezionali perché la donna ha praticamente dimezzato il suo peso, perdendo circa 125 kg, mentre l’uomo è calato sensibilmente perdendo anche lui, più o meno, 125 kg. Visti gli incredibili risultati, Lee e Rena hanno continuato a seguire la dieta anche dopo la fine di Vite al limite, continuando nel loro percorso, però le loro vite sono cambiate drasticamente dopo la fine del programma, per la disperazione dei fan. Come riportano i media americani, infatti, i due hanno rotto, si sono lasciati e poco dopo la rottura Lee ha cominciato una relazione con un’altra donna. Considerando quanto Rena e Lee erano amati e seguiti dal pubblico statunitensi, sui social l’uomo ha dovuto subire una valanga di proteste per il suo comportamento, e chissà che le critiche ricevute non abbiano influito sul suo dietrofront, visto che già dopo qualche settimana rispetto alla rottura e al nuovo fidanzamento di Lee, lui e Rena sono tornati insieme, mostrandosi felici sui social. Le tracce dei due partecipanti di Vite al limite s’interrompono qui, dopo questo curioso intrigo amoroso, che ha visto Lee stringere tra le braccia un’altra donna e poi tornare da Rena. Non si sa se i due stiano ancora insieme e se si siano stabilizzati nel loro percorso di perdita di peso o abbiano continuato a ottenere risultati. Sicuramente, la loro esperienza a Vite al limite è stata molto positiva, visto che, diversamente da come purtroppo accade in molti altri casi, loro sono riusciti davvero a dare una svolta alle loro vite portando a termine il percorso del dottor Nowzaradan e recuperando uno stile di vita normale e regolare.