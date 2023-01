Vite al Limite Robin e Garrett oggi: come sono cambiati

Come sono diventati oggi i protagonisti di Vite al limite Robin e Garrett: i due sono diventati dei modelli per tantissimi fan

Tra i protagonisti di Vite al limite, il programma che vede come protagonista il celebre dottor Nowzaradan e i suoi pazienti affetti da gravi problemi di peso e impegnati in un percorso di dimagrimento per poter affrontare l’operazione ddi bypass gastrico, ci sono stati Robin McKinley e suo nipote Garrett. Quando i due sono arrivati nel programma, le loro condizioni erano molto complesse: Robin pesava ben 293 kg, mentre Garrett poco meno, circa 275. Era chiaro, dunque, come i due protagonisti avessero bisogno di un percorso importante per perdere peso e affrontare l’operazione che gli avrebbe permesso di vivere una vita normale. Entrambi, infatti, a causa del loro peso avevano moltissime difficoltà, come si è visto nello show non riuscivano a svolgere anche cose quotidiane come vestirsi o lavarsi e il marito di Robin, James, doveva assisterli anche nelle faccende più semplici. Di lasciare casa, poi, non se ne parlava, perché costava davvero troppa fatica, per cui Robin e Garrett hanno iniziato il percorso col dottor Nowzaradan, ottenendo dei risultati incredibili. A smuovere i due è stata anche la morta della sorella di Robin, dovuta proprio a delle complicazioni relative alla sua obesità. Uno shock enorme, che ha portato Robin e suo nipote Garrett a prendere la decisione di recarsi dal dottor Nowzaradan e gli ha dato la spinta giusta per andare avanti nel loro percorso.

Vite al Limite Robin e Garrett come sono diventati: quanti chili hanno perso

Insieme, Robin e Garrett volevano perdere, come obiettivo, ben 200 chili, circa 100 a testa, per poter iniziare a vedere dei miglioramenti, e hanno centrato il loro obiettivo. Al termine dell’episodio che li ha visti protagonisti di Vite al limite, Robin è arrivata a pesare 178 chili e Garrett 152. La donna, quindi, ha perso circa 115 chili, mentre il nipote ne ha persi poco più di 120. Risultati strabilianti, che hanno dato a Robin e Garrett la giusta forza per continuare nel loro percorso anche dopo l’episodio di Vite al limite. Stando a quanto riportato da media americani, i due hanno continuato il loro percorso e sono riusciti a tornare a vivere una vita normale. Tra i traguardi raggiunti, vengono citati l’esperienza professionale di Garrett, che ha potuto iniziare a lavorare come saldatore, e il recupero della vita amorosa di Robin, che dopo anni è riuscita a uscire a cena fuori insieme a suo marito James. Vedendo i grandi risultati ottenuti, moltissimi fan sui social si sono congratulati con Robin, trovando la sua vicenda davvero grande motivo d’ispirazione per affrontare i problemi nella vita. Molto spesso vediamo storie molto complicate a Vite al limite, con i protagonisti che purtroppo non riescono a vincere le loro dipendenze, ma quella di Robin e Garrett è una storia a lieto fine, molto bella da raccontare e apprezzata da tantissimi fan. Sui social, possiamo vedere una Robin molto felice, che si gode finalmente tutto quello che non ha potuto fare ora che è tornata ad avere una vita normale. Nello specifico, non si sa quanti chili Robin e Garrett abbiano perso dall’ultimo check avvenuto durante il programma, ma sicuramente il miglioramento è stato sostanziale.