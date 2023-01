Teo Mammucari perché ha lasciato le Iene: non solo la lite

Perché Teo Mammucari ha lasciato Le Iene: la comunicazione di Mediaset e il motivo dell’addio del conduttore

Incredibile cambio della guarda a Le Iene. Il programma di Italia 1 cambia faccia con l’addio di Teo Mammucari, conduttore ormai storico della trasmissione, che non affiancherà più Belen Rodriguez alla guida de Le Iene. Come annunciato da un comunicato di Mediaset, dopo 12 mesi esatti Teo Mammucari non condurrà più il programma insieme a Belen Rodriguez. Il motivo? Apparentemente il conduttore si defila da Le Iene per dedicarsi a nuove esperienze sempre su Italia 1, anche se quali non è specificato, ma Mediaset ha ammesso che ci sono nuovi progetti d’intrattenimento in vista e quindi Teo Mammucari dovrebbe essere coinvolto in uno di questi. Una motivazione che non convince molti fan, che credono ci sia di più, ma al momento il conduttore non si è pronunciato, nemmeno sui social, e quindi la linea ufficiale del perché Teo Mammucari lascia Le Iene è questa. Dagospia sostiene però che Teo Mammucari abbia rotto con il creatore de Le Iene Davide Parenti e che l’assenza nella conduzione della scorsa puntata è frutto di una lite furiosa avvenuta a poche ore dalla diretta. Tante incomprensioni sfociate poi in un litigio che ha portato all’incredibile rottura. Il posto di Mammucari sarà preso da un volto molto familiare del programma, ovvero Max Angioni, già ospite fisso de Le Iene, pronto al salto di grado al fianco di Belen Rodriguez.

Teo Mammucari chi è

Nato a Roma il 12 agosto del 1964, Teo Mammucari è uno dei conduttori più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo. La sua carriera in televisione è strettamente legata a Mediaset, dove nel 1995 inizia a lavorare come attore di Scherzi a parte. Nel 1999 arriva invece il battesimo in uno dei programmi a cui sarà maggiormente legato per tutta la sua carriera, ovvero Le Iene, dove è una iena del programma. Andando avanti, Teo Mammucari prova anche diverse esperienze su emittenti differenti come Italia 7, col Seven Show, e Rai 2, con Libero, ma la fama arriva ancora con Mediaset, in particolare con il programma Veline, antefatto poi della selezione delle famose veline di Striscia la notizia. Il nome di Teo Mammucati nei primi anni 2000 è legato anche al famoso brano Nando, un tormentone uscito proprio dalla sua conduzione di Libero, e al programma Cultura Moderna, che nel primo decennio di questo secolo si ritaglia un posto importante nel palinsesto televisivo.

Queste esperienze portano Teo Mammucari alla conduzione di programmi importanti in prima serata, da Scherzi a parte allo Show dei record, fino ai Wind Music Awards. Nel 2013 il conduttore fa il suo ritorno a Le Iene, stavolta come conduttore, e diventa un volto molto celebre e noto del programma. Sono parecchie, negli ultimi dieci anni, le sue esperienze alla guida del programma: dal 2013 al 2015, poi dal 2017 al 2018 e infine nell’ultimo anno. Teo Mammucari ha condiviso il palco con Ilary Blasi e con Belen Rodriguez, dando il suo importante contributo a uno dei programmi che lo hanno lanciato. Negli ultimi anni, oltre alle esperienze a Le Iene, Teo Mammucari è stato giudice a Tu si que vales e nel 2020 ha vinto la prima edizione del Cantante mascherato su Rai 1. Ora la sua esperienza a Le Iene è giunta nuovamente a termine: vedremo quale sarà il prossimo progetto in cui sarà protagonista Teo Mammucari con tutta la sua inconfondibile energia.