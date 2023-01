Alice Campello e Alvaro Morata figli: una grande famiglia

Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più amate dei social: la loro grande famiglia e il matrimonio da sogno

Lei è una delle influencer italiane più amate e seguite. Lui un calciatore di fama mondiale, campione d’Italia con la Juventus. Alice Campello e Alvaro Morata sono, senza dubbio, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e da anni vivono il loro amore, condividendo moltissimi istanti della loro vita familiare sui social. Proprio i social sono stati il luogo d’incontro tra i due: Alvaro Morata ha fatto il primo passo, ai tempi della sua prima esperienza alla Juventus, con cui il calciatore ha giocato dal 2014 al 2016. L’attaccante spagnolo ha saputo vincere le iniziali titubanze di Alice e tra i due è scoppiata la scintilla già al primo appuntamento, arrivando alle nozze nel 2017. Presto, Alice e Alvaro hanno cominciato ad allargare la famiglia, con l’arrivo prima dei due gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel luglio 2018, a circa un anno dal grande sì. Poi, verso la fine del 2020, è arrivato Edoardo, il terzo figlio della coppia, mentre la famiglia si è completata, almeno per il momento, con Bella, nata il 9 gennaio del 2023. Purtroppo, alla nascita di Bella hanno fatto seguito dei momenti di paura, perché come ha annunciato Morata su Instagram, Alice ha avuto delle complicazioni dopo il parto ed è finita in terapia intensiva, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio grazie all’aiuto dei medici dell’Universidad de Navarra. Così, Alice si è ripresa ed è tornata alla vita di tutti i giorni, a sostegno di suo marito impegnato con la maglia dell’Atletico Madrid, vicina ai suoi quattro figli e impegnata nelle sue tantissime e fortunate attività lavorative. La famiglia Morata è amatissima da moltissime persone e Alice Campello si mostra molto spesso insieme ai suoi figli, che sono ancora molto piccoli: Bella è ovviamente appena nata, i gemelli Alessandro e Leonardo hanno 4 anni ed Edoardo ne ha 2.

Alice Campello e Alvaro Morata matrimonio

Come detto, Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più amate del web, molto attivi sui social dove mostrano parecchi momenti della loro vita insieme. Un cammino iniziato il 17 giugno del 2017, quando i due si sono sposati a Venezia, nella Basilica del Redentore, con gli sposi che, dopo essersi detti il fatidico sì, sono stati protagonisti anche di un corteo tra i canali sul motoscafo Amore, come avevano fatto tempo prima George Clooney e Amal Alamuddin. Per le nozze, che al tempo hanno avuto grande risonanza, la coppia ha anche lanciato l’apposito hashtag #Theperfectbride, condividendo moltissimi scatti a margine della cerimonia su Instagram. Lo scorso 17 giugno, per festeggiare i cinque anni di matrimonio, Alice e Alvaro hanno deciso di rinnovare le nozze, festeggiando con amici e parenti e con i loro figli scegliendo ancora Venezia, nella splendida cornice del JW Marriott Venice Resort & SPA. Anche in questo caso, la coppia ha condiviso moltissime foto dell’evento e sul web e andando a ritroso sui social della coppia, è possibile trovare molti scatti delle due cerimonie, che immortalano la felicità di marito e moglie. Al tempo del loro matrimonio, Alice Campello aveva 22 anni, mentre Alvaro Morata 25. Giovanissimi, i due però hanno, come abbiamo visto, costruito immediatamente una famiglia larga e felice e ora che hanno, rispettivamente, 27 e 30 anni, Alvaro e Alice sono ancora felici come il primo giorno, con i loro quattro figli che arricchiscono le loro giornate.