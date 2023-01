C’è Posta per Te Alessia Quarto un anno dopo: il grande annuncio social

Ad un anno dalla partecipazione a C’è Posta per Te, Alessia Quarto è tornata sui social per dare un grande annuncio sulla sua vita personale

Alessia Quarto aveva partecipato alla scorsa edizione di C’è Posta per Te il programma di Maria De Filippi tra i più seguiti del sabato sera. In quell’occasione Alessia era stata chiamata dall’ex marito Giovanni che voleva ricostruire un rapporto con la giovane dopo averla tradita con la cugina di lei. Alessia decise poi di porre fine al matrimonio ma la sua storia le portò le simpatie degli spettatori della nota trasmissione e in molti si sono chiesti cosa sia successo dopo alla giovane trentenne di Boscoreale. In un intervista rilasciata a Vice.com la ragazza ha affermato di essere sempre stata una fan di C’è Posta per Te ma che non si sarebbe mai aspettata che il postino venisse a consegnarle la fatidica lettera né che tantomeno potesse avergliela mandata l’ex marito. La ragazza ha affermato di sentire ancora occasionalmente il suo ex e che gli vuole ancora bene ma non è più innamorata di lui e che ormai vivono due vite separate. La ferite del cuore per Alessia Quarto sembrano guarite tant’è che lo scorso dicembre la ragazza ha annunciato sui social con una foto di aver trovato un nuovo amore in grado di trasformare tutto in semplicità, allegria e sorrisi. Il nuovo compagno si chiamerebbe Emanuele e secondo indiscrezioni è un amico di vecchia data della giovane se non addirittura il migliore amico.

Alessia Quarto si era presentata negli studi di C’è Posta per Te accompagnata dal padre. La giovane non si aspettava che ad averle mandato la fatidica busta potesse essere stato l’ex marito Giovanni anche perché era passato pochissimo tempo dalla loro rottura. Alla vista dell’ex, Alessia si mise a ridere presa dall’incredulità ma nel corso della puntata non mancarono le lacrime; motivo della rottura era stato infatti il tradimento di Giovanni che aveva avuto un rapporto con la cugina di Alessia. Il ragazzo tra le lacrime aveva ribadito che la sua ex non aveva alcuna colpa, e che lo amava in modo sincero senza fargli mancare niente; dichiarazioni alle quali Alessia aveva risposto con commenti dall’amaro sarcasmo che avevano provocato l’ilarità del pubblico e della stessa padrona di casa Maria De Filippi e ne avevano fatto rimbalzare la popolarità sui social. Alla fine Alessia Quarto aveva deciso di non aprire la busta ponendo definitivamente fine alla storia con Giovanni. Nonostante l’affetto e il supporto ricevuto dal pubblico Alessia però ha ammesso di non sentirsi portata per la televisione e di essere troppo gelosa per fare programmi come Uomini e Donne e Temptation Island. Il sogno di Alessia che ha ora un nuovo compagno è quello di costruirsi una famiglia e fare carriera sul lavoro. Dopo la partecipazione a C’è Posta per Te, Alessia Quarto ha continuato a raccontare la sua vita sui social e su TikTok ha raggiunto quasi 150 mila followers.