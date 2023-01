Charles Leclerc fidanzata: il caso su TikTok VIDEO

La presunta nuova fidanzata di Charles Leclerc è uno degli argomenti più discussi su TikTok: tutti gli indizi e il nome della donna

Con la Formula Uno ferma in attesa della prossima stagione, il gossip impazza tra i piloti più apprezzati. Tra questi c’è sicuramente la notizia sulla nuova fidanzata di Charles Leclerc che pare sia stata avvistata proprio a Maranello dove il pilota della Ferrari si sta preparando in vista delle prime gare. I dettagli arrivano da TikTok dove numerosi utenti hanno pubblicato video che sostengono che la nuova fidanzata di Charles Leclerc sia Alexandra Saint Mleux. Non si conoscono informazioni dettagliate sulla donna, tranne quelle che si possono rilevare dal suo profilo su TikTok dove ha scelto il nome @alexandra.malena. La ragazza ha 21 anni e studia a Parigi ma tra i commenti ai video dedicati a lei c’è chi ha ricostruito tutta la vicenda che sembrerebbe confermare le voci di una relazione tra i due. La fonte social sostiene che venerdì 20 gennaio Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno iniziato a seguirsi sui social ma dopo circa un’ora il pilota Ferrari ha scelto di non seguire più la ragazza e rendere privata la lista degli utenti che sta seguendo. Una piccola mossa per aggirare il gossip e non far trapelare dettagli sulla sua nuova fidanzata? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan del monegasco che continuano la ricerca di indizi sulla presunta relazione. Un’altra fonte social, sempre su TikTok dove l’argomento è trend, sostiene che Charles Leclerc sia stato visto con Alexandra Saint Mleux a Parigi, città dove la ragazza studia.

Charles Leclerc fidanzate

Nel suo profilo TikTok Alexandra Saint Mleux ha pubblicato pochi video, tra questi anche uno dove esprime tutto il suo amore per l’Italia. C’è chi però con malizia ha sottolineato come la nuova fidanzata di Charles Leclerc sia molto simile a Charlotte Siné ex del pilota della Ferrari. In tanti hanno commentato con ironia scrivendo che ormai Leclerc ha una tipologia di donna che ama e che ha ritrovato in Alexandra. La storia tra il monegasco e Charlotte si è conclusa a dicembre 2022 quando entrambi hanno pubblicato sui social un messaggio per annunciare la fine della loro storia d’amore durata tre anni. Anche lei nata nel Principato di Monaco, è una studentessa di Architettura e ha accompagnato Leclerc in tutti gli eventi più importanti del circus. Prima di Charlotte, Charles Leclerc era stato fidanzato per quattro anni con Giada Gianni dal 2015 al 2019. La ragazza nata a Napoli vive a Montecarlo e proprio nella città del Principato aveva conosciuto un giovanissimo Charles agli inizi della sua carriera da pilota. Durante la loro relazione, Giada aveva spesso presenziato durante i Gran Premi dove il suo ex fidanzato era protagonista ma quasi a sorpresa lo stesso pilota ha deciso di chiudere la loro storia. Come scritto all’epoca dalla stessa ragazza, Leclerc decise di lasciare Giada Gianni per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera, una scelta che venne ufficializzata dalla napoletana in una diretta Instagram “vuole dedicarsi solo alla Ferrari”, queste le parole della ragazza che confermò i rumors sulla fine della loro relazione.