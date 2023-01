Charlize Theron marito ex e la storia dei figli adottati

Charlize Theron non è sposata ma ha avuto un marito, ha adottato due figli Jackson e August: tutto sulla vita privata dell’attrice di Biancaneve

Charlize Theron, 47 anni, non si è mai sposata ma nella sua vita è stata moglie almeno non nel senso giuridico del termine. Difficile da spiegare ma è proprio così, infatti lo storico fidanzato Stuart Townsend ha sempre dichiarato che si etichettavano l’un l’altro come marito e moglie in eventi pubblici. Charlize Theron e Stuart Townsend si sono incontrati sul set del film del 1999 Trapped e in un’intervista del 2007 proprio l’ex fidanzato dell’attrice aveva dichiarato di essere sposato, di non esserci stato nessun matrimonio in chiesa o in comune, di non avere bisogno di certificati che attestassero il loro amore “Io la considero mia moglie e lei mi considera suo marito”. Anche se non erano ufficialmente sposati e promessi sposi, Charlize Theron indossava sempre un anello di fidanzamento per indicare la serietà della relazione. Nel 2010 però arriva la rottura dopo 11 anni d’amore: la coppia si è separata dopo un viaggio in Messico fatto per le vacanze di Natale. I diretti interessati non hanno mai ufficializzato il motivo della rottura ma a spifferare tutto è stato un amico della coppia al Daily Mail, l’uomo ha affermato che Charlize Theron e il suo ex marito Stuart Townsend si sono lasciati perché erano diventati come fratello e sorella e non più amanti, era finita la passione e nonostante il bene reciproco è stata la stessa attrice a troncare la storia perché il sentimento si era trasformato.

Nel 2013 è iniziata la relazione di Charlize Theron con il collega Sean Penn. Difficile definire il momento esatto in cui si sono conosciuti visto che i due, grazie agli ambienti comuni del cinema, erano amici da una vita. La scintilla che ha fatto trasformare l’amicizia in amore è scoppiata durante un viaggio a Parigi e la speranza di Sean Penn, dopo i matrimoni falliti con Madonna e Robin Wright, era quello di riuscire a correggere tutti i difetti e gli errori del passato nelle relazioni. Un amore durato poco infatti la coppia si è separata dopo due anni e aver partecipato insieme al Festival di Cannes di quell’anno. L’attrice ha sempre dichiarato di essere stata felice con Sean Penn ma che incompatibilità caratteriali hanno decretato la fine della loro storia d’amore. Degna di nota anche la relazione di Charlize Theron con Stephen Jenkins, cantante del gruppo Third Eye Blind avvenuta alla fine degli anni 90. Una storia durata tre anni e che ha spinto l’artista a scrivere numerosi canzoni dedicate all’attrice.

Charlize Theron figli

Charlize Theron ha due figli: il primo è Jackson adottato nel 2012, 10 anni, tre anni dopo, l’ attrice di Mad Max: Fury Road ha allargato nuovamente la sua famiglia, adottando August che ha 7 anni. L’attrice ha raccontato la sua decisione di adottare e ha condiviso che l’adozione è sempre stata una priorità assoluta per lei. Ha spiegato di essere stata in gran parte ispirata dalla sua stessa educazione in Sud Africa, che l’ha esposta agli orfanotrofi e ai bambini bisognosi nella sua comunità in giovane età. Preferisce tenere i figli lontani dai riflettori, occasionalmente offre rari scorci della sua vita familiare sui social media e condivide dolci aneddoti durante le interviste. Theron ha adottato il suo primo figlio, Jackson, nel 2012. L’adozione è avvenuta poco prima che l’attrice iniziasse a girare il suo film d’azione Mad Max: Fury Road. Jackson è molto legato a sua sorella minore e hanno instaurato una relazione che si è evoluta con il tempo. Durante un’intervista in tv, Charlize Theron ha raccontato che la figlia August aveva imparato le arti marziali: “La piccola ha imparato le arti marziali, come le prese di wrestling complete. Non so dove l’abbia imparato ma ha letteralmente bloccato la mia assistente”.