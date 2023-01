Amici 22 Alessio tra Isobel e Cricca: la ballerina a bocca aperta VIDEO

Amici 22 il nuovo arrivato Alessio Cavaliere sembra già aver stregato Isobel con buona pace di Cricca che resta a guardare

Una puntata speciale quella di Amici 22 di domenica 29 gennaio e c’entra una brutta eliminazione. Dopo l’addio di Samuel che ha lasciato tutti senza parole, Raimondo Todaro lo ha sostituito con Alessio Cavaliere. Il nuovo ballerino specializzato in hip hop ha subito stupito con la sua performance che ha attirato l’attenzione di diversi ballerini all’interno della scuola. Il primo a notare il talento del nuovo allievo della scuola di Amici è stato Samu infatti come già accaduto con Paky, il danzatore di Emanuel Lo, non nega quando vede un ottimo elemento esibirsi e anche questa volta ha mostrato grande apprezzamento per la coreografia portata in scena da Alessio. Questa volta però non è stato solo Samu ad apprezzare quanto visto davanti al banco dei prof, infatti un’altra allieva è rimasta particolarmente colpita dall’esibizione. Si tratta di Isobel che non ha nascosto lo stupore e l’ammirazione nei confronti di Alessio restando letteralmente a bocca aperta durante la sua performance. La ballerina è stata inquadrata più volte mentre commentava Alessio prima con un “wow” e poi mettendosi le mani tra i capelli per quanto stava vedendo. Subito sui social si sono scatenati i fan del programma che oltre all’ammirazione di Isobel, già pronta per il serale, hanno immaginato un’ipotetica ship con il nuovo ballerino di Amici 22. Non si conosce ancora tanto di Alessio perché per qualche giorno dovrà restare in isolamento come da regolamento, ma sono in tanti già a scommettere sulla coppia.

Amici 22 Isobel conquista tutti: da Gianmarco a Alessio

Proprio la scintilla accesa durante l’esibizione di Alessio, ha posto l’attenzione anche sull’ipotetica coppia Isobel Cricca. Nelle ultime settimane infatti molti avevano notato un certo feeling tra i due soprattutto dopo il ritorno in casetta del cantante che era riuscito a rientrare nella scuola grazie alla sfida vinta con Guera. Il ritorno del cantante di Se mi guardi così era stato accolto con entusiasmo da Isobel che non aveva nascosto la sua felicità nel rivederlo. Inoltre alcuni video su TikTok girati insieme avevano alimentato ulteriormente la ship così come la rivelazione di Cricca ai suoi compagni di classe della scelta di chiudere la relazione con Viola, rottura avvenuta proprio nei giorni di assenza dalla scuola di Amici 22. Ora però l’ipotetica coppia Cricca Isobel vacilla perché con l’arrivo di Alessio in tanti sostengono che la ship potrebbe sciogliersi come neve al sole. Sono bastati infatti pochi minuti ad Alessio Cavaliere per attirare le attenzioni di tantissimi fan sui social che hanno apprezzato l’esibizione del ballerino, il talento e la personalità mostrati così come la sua bellezza. In realtà Isobel da quando è entrata all’interno del programma ha catalizzato l’attenzione sul fronte gossip, indubbiamente la sua bellezza, la sua solarità e il suo talento hanno brillato non lasciando indifferenti diversi ragazzi in casetta. All’inizio Gianmarco sembrava “distratto” dalla presenza dell’australiana, motivo che ha portato poi alle prime incomprensioni con Megan prima della rottura. È stato poi il turno di Cricca che non è mai sembrato indifferente alla ballerina, ora invece è il turno di Alessio. Al di là delle voci gossip e delle speranze dei fan di Amici 22, la certezza è che Isobel continua a lavorare duramente come dimostrato già dal fatto che sia stata la seconda ballerina a indossare la maglia del serale.