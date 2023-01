Amici 22 perché NDG non c’è: il vero motivo dopo il Capodanno gate

NDG assente ad Amici 22, perché il rapper non c’è nella puntata del 29 gennaio: il cantante di Lorella Cuccarini rischia davvero l’eliminazione oppure no

NDG è assente ad Amici 22 nella puntata di domenica 29 gennaio e questo ha generato una forte ansia tra i fan del talent di Maria De Filippi, considerando i tanti provvedimenti attuati in questo periodo dopo il Capodanno Gate, che ha sconvolto tutti, provocando due eliminazioni improvvise e molte polemiche. Le immagini non sono state diffuse, anche per la privacy dei minori coinvolti, e così gli spettatori temono che NDG possa aver subito qualche punizione o, peggio ancora, essere stato eliminato. Con il serale alle porte, la paura che i giovani protagonisti possano essere gettati fuori proprio a questo punto si fa più forte. Come detto, le teorie sull’assenza di NDG ad Amici 22 del 29 gennaio sono svariate, come una possibile eliminazione in sfida con Niveo, che ha numeri migliori di lui su Spotify e potrebbe essere scelto da Rudy Zerbi per una sfida da dentro o fuori. Il motivo dell’assenza di Nicolò De Girolamo, questo è il vero nome di NDG, è però un altro e meno preoccupante di quelli suggeriti dai fan su Twitter. Il cantante di Lorella Cuccarini non sta bene e non si è presentato per la registrazione della puntata del talent di Maria De Filippi a causa di un’influenza. Pare stia alquanto male a causa di un brutto virus, ma non dovrebbero esserci problemi per un ritorno nella puntata del 5 febbraio, che verrà registrata mercoledì 1 febbraio.

Amici 22 NDG chi è

Il rapper NDG, 22 anni, di Amici 22 è uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico del talent di Maria De Filippi. Il suo nome d’arte non è altro che l’insieme delle iniziali del suo vero nome, Nicolò De Girolamo, nato a Roma e già alle spalle un grande successo. Il suo singolo Panamera è disco d’oro, con 30 milioni di stream accumulate. I suoi fan di vecchia data sanno bene come il canto non sia stata la sua prima strada artistica. Per quanto possa sembrare sorprendente, infatti, è nato come ballerino ma, dopo le prime delusioni in questo campo, ha deciso di cambiare strada in maniera radicale, optando per un acronimo come nome d’arte e tentando la sorte. Possiamo dire che le cose gli siano andate decisamente bene e non sembra avere rimpianti. A Lorella Cuccarini ha spiegato il motivo del suo addio al ballo infatti aveva iniziato con danza classica e poi moderno ma dopo aver provato ad entrare all’Opera per ben due volte, ci ha rinunciato. La musica ha risvegliato qualcosa in lui, una passione che lo ha spinto in un periodo a pubblicare addirittura un brano al mese, fino alla svolta con Panamera a marzo 2019. Si è fatto notare e una casa discografica gli ha fatto firmare un contratto ma le cose non sono andate per il verso giusto, e ha così tentato la strada di Amici 22. Della vita privata del cantante conosciamo alcuni dettagli, ma uno ha un’importanza particolare: parliamo del padre di NDG. Il loro rapporto è di odio e amore e proprio il genitore lo ha spinto a tentare la carriera da ballerino, per questo abbandonarla è stato difficile. Suo padre era molto scettico dinanzi alla prospettiva del rap, infatti inizialmente non pensava che la musica potesse diventare il suo lavoro ma ora si è ricreduto ed è il primo fan. Rapporto molto intenso ed emotivo anche con sua mamma e sua sorella, che sono state al suo fianco durante la fase delicata del Covid, che lo ha poi visto entrare in terapia: “Mi ha aiutato molto. Ho ripreso a volermi più bene”.