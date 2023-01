Amici 22 Wax beccato fuorionda per Angelina: commento da brividi VIDEO

Nella puntata di Amici del 29 gennaio Wax si è dichiarato fuori onda per Angelina ma la frase è stata beccata su Twitter

Tra Wax e Angelina si sa, c’è una certa simpatia e un fuorionda del cantante nella puntata del 29 gennaio di Amici fa gridare già alla ship. Il tutto si spiega facendo un passo indietro ovvero da quando è entrata nel talent show condotto da Maria De Filippi la figlia di Mango che è stata accolta con un comportamento particolare da parte del protagonista del Capodanno gate. Wax inizialmente ha accolto con entusiasmo l’arrivo della cantante colpito dalla sua bellezza, intraprendenza e simpatia. Allo stesso tempo Angelina, dimostrando una particolare sensibilità, ha subito legato con il cantante non molto apprezzato in casetta per il suo comportamento. Su Twitter i fan di Amici 22 non hanno potuto fare a meno di notare il feeling che si è creato tra Wax e Angelina tra battutine, sorrisi e scambi di sguardi che valgono più delle parole. Ad interrompere l’idillio che poteva concretizzarsi in un fidanzamento o almeno in un bacio, c’è stato proprio il Capodanno gate perché dal momento in cui si è sospettato che alcuni ragazzi avessero introdotto la noce moscata come sostanza stupefacente, i protagonisti del fattaccio sono stati spostati lontano dalla casetta dove invece sono rimasti altri allievi. Insieme a NDG, Tommy Dali, Samu, Maddalena e Guera, c’era appunto anche Wax che così per 20 giorni circa è rimasto lontano da Angelina Mango. Non solo quando poi il gruppetto è entrato in casetta è stato difficile reintegrarsi all’interno del gruppo che era scettico nei confronti dei ragazzi dopo quello che era successo a Capodanno e oltretutto in particolare con Wax aveva molto da ridire perché definito da Arisa responsabile principale del noce moscata gate.

Amici 22 il precedente tra Wax e Angelina

Un periodo in cui il cantante di Ballerine e guantoni si era allontanato dalla figlia di Mango anche perché lo aveva superato nelle riproduzioni su Spotify con il suo inedito Voglia di vivere. La stessa allieva di Lorella Cuccarini ha chiesto un chiarimento a Wax che si è reso conto di aver sbagliato con i suoi compagni facendosi perdonare con la serata della pizza dove si è trasformato in un perfetto cameriere. Arriva così il fuorionda che sancisce il ritorno di fiamma tra Wax e Angelina. Nella puntata di Amici del 29 gennaio al momento delle esibizioni per ottenere il premio videoclip, la seconda ad esibirsi è la figlia di Mango. Al termine della sua performance, mentre Wax si avvia a centro studio per cantare, si mette una mano sul microfono per non far sentire il commento fatto all’allieva di Amici. Su Twitter però è virale un video in cui leggendo il labiale il fuorionda è evidente: Wax ha detto ad Angelina “Sei stupenda”, ma non basta. Anche prima durante l’esibizione della cantante, la regia si è soffermata sull’allievo di Arisa che guardava estasiato la sua compagna di scuola. Inoltre la ship supportata dai social è stata ulteriormente evidenziata da un video pubblicato su Twitter dove si può vedere Wax sorridere innamorato durante un’esibizione di Angelina avvenuta prima del Capodanno gate.