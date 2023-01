C’è Posta per Te Valentina e Corrado: cosa è successo dopo

A C’è Posta per Te ieri sera 28 gennaio la storia di Valentina e Corrado di Noto: cosa è successo dopo la puntata e se sono tornati insieme

A C’è Posta per Te nella puntata ieri sera 29 gennaio la storia di Valentina e Corrado, coppia di Noto, ha tenuto il pubblico incollato allo schermo che ha fortemente empatizzato con la donna. Valentina si è rivolta al programma di Maria De Filippi per cercare di recuperare il rapporto con il marito Corrado che pensa che lei lo abbia tradito. All’inizio della puntata Valentina spiega a Maria e al pubblico che lei effettivamente aveva iniziato a scriversi con un altro uomo ma che con lui non ha mai avuto rapporti carnali; nonostante ciò il marito una volta scoperti i messaggi decide di andarsene di casa e si rivolge ad un avvocato per il divorzio. La speranza di recuperare il rapporto nasce però perché la sera di nascosto dalla sua famiglia, Corrado raggiunge la moglie e hanno ancora dei rapporti. Nella puntata di C’è Posta per Te di ieri sera 28 gennaio Valentina sostiene che il marito ha una mentalità all’antica e che lei nel tempo ha iniziato a sentirsi stretta nel rigido ruolo di moglie e madre che il marito voleva che lei seguisse.

La coppia residente a Noto in provincia di Siracusa ha vissuto un matrimonio lungo 15 anni e dal loro amore sono nati due figli, si sono conosciuti quando erano piccoli e si conoscono da 25 anni. Valentina sente il bisogno dedicarsi a se stessa e così inizia a lavorare e termina gli studi con disappunto del marito. Proprio la mancanza di apprezzamento da parte del marito avrebbe portato Valentina a iniziare a scriversi con un altro uomo, quando però Corrado se ne è andato, Valentina ha capito di amarlo e di volere soltanto lui. A questo punto Corrado entra in studio e con grande stupore del pubblico sostiene che quanto detto dalla moglie erano falsità, che lui l’aveva sempre supportata e che i loro incontri amorosi erano stati casuali e non frequenti come affermato da Valentina e soprattutto non avvenivano di nascosto. A questo punto Valentina incalza il marito chiedendogli perché allora le dava appuntamento in campagna sospettando che forse lui non volesse che la famiglia lo potesse scoprire perché contrari ad un loro ricongiungimento. Nel complicato rapporto tra moglie e marito Maria cerca di convincere Corrado della genuinità del pentimento di Valentina ma Corrado non ne vuole sapere, sostiene che Valentina avrebbe dovuto pensarci prima di scrivere ad un altro uomo. Maria chiede a Corrado cosa proverebbe a vedere Valentina con un altro uomo e lui risponde che lui deve stare bene e che Maria può chiudere la busta perché lui al momento sta bene così. Valentina però è lapidaria e dice al marito che la busta una volta chiusa è chiusa e che smetterà di cercare di riallacciare i rapporti con il marito trovando l’approvazione di Maria e del pubblico.

C’è Posta per Te Valentina e Corrado sono tornati insieme?

La storia di Valentina e Corrado ha ovviamente attirato l’attenzione dei fan di C’è Posta per Te che dopo la puntata del 28 gennaio si sono chiesti se poi alla fine Corrado avesse deciso di riavvicinarsi alla moglie. In realtà molti utenti hanno fatto notare un indizio social che spiega chiaramente cosa è successo dopo la puntata. Secondo diverse fonti social direttamente da Noto, Valentina e Corrado non hanno più rapporti confermando quanto entrambi avevano deciso in trasmissione. Anche sui canali social ufficiali di C’è Posta per Te non sono stati pubblicati aggiornamenti, un chiaro segnale che la scelta di separarsi da parte di Valentina e Corrado non è cambiata. Questa volta dunque, nessun lieto fine per una delle tante coppie di C’è Posta per Te. Un altro dettaglio che non è sfuggito è lo stato sentimentale scelto da Corrado sul suo profilo personale: separato.Tantissimi i commenti di approvazione nei confronti di Valentina in particolare per la sua decisione netta di voltare pagine dopo il no di Corrado e la scelta di chiudere la busta. Un gesto che ha permesso alla donna di trovare il coraggio di andare avanti e non pensare più al proprio matrimonio. Critiche invece per Corrado che non è piaciuto al pubblico che ha assistito ieri sera alla puntata del 28 gennaio di C’è Posta per Te. L’atteggiamento avuto nei confronti dell’ex moglie non è stato apprezzato come l’orgoglio inutile mostrato davanti alla donna nonostante i chiari sentimenti ancora presenti.