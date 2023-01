Claudio Villa moglie: chi è Patrizia Baldi e il matrimonio scandalo

Chi è Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa: perché il loro matrimonio ha creato scandalo e chi sono i figli legittimi e segreti del Reuccio

Patrizia Baldi è stata la moglie di Claudio Villa, molto più giovane di lui e per questo il loro matrimonio fu al centro di numerose polemiche. Il celebre cantante si è sposato due volte e la prima nel 1952 con l’attrice Miranda Bonansea, madre di suo figlio, dalla quale ha divorziato dieci anni dopo. La seconda moglie di Claudio Villa, Patrizia Baldi, lo ha invece sposato nel 1975, due anni dopo essersi conosciuti e fidanzati. Un’unione durata fino alla morte dell’artista, sommersa dalle polemiche dell’opinione pubblica, dal momento che i due avevano 31 anni di differenza. Al momento delle nozze, infatti, Patrizia Baldi aveva 16 anni e Claudio Villa 47 anni. La seconda moglie del Reuccio è nata il 21 gennaio 1957 e ha oggi 65 anni. Originaria di Napoli, è vedova dal 1987, dopo aver vissuto 12 anni di matrimonio con il Reuccio, insieme al quale ha vissuto anni splendidi a Roma, fino alla tragica morte quando lei aveva appena 28 anni. Al tempo del matrimonio, Patrizia Baldi, figlia di un noto produttore discografico, Franco Baldi, lasciò la scuola pur di riuscire a realizzare il proprio sogno d’amore. Il cantante era molto apprezzato dalle donne ma con lei fu diverso. Ormai maturo, disse d’essersi sposato perché provava un vero sentimento, a differenza della prima volta: “Perché ero cretino”. La coppia si è trasferita al tempo in una grande villa a Rocca di Papa, dove ha cresciuto le due figlie venute al mondo: Andrea Celeste e Aurora. Patrizia Baldi vive una vita lontana dai riflettori, salvo qualche intervista sporadica, nelle quali parla del Reuccio e della sua famiglia, è diventata nonna nel 2017 di una splendida bambina, che ha oggi 5 anni, e dei contrasti con Manuela Villa, che l’ha spesso accusata di non occuparsi adeguatamente della tomba di suo padre.

Claudio Villa figli

La vita privata di Claudio Villa è stata molto movimentata, tra due matrimoni, svariati flirt e molti figli, legittimi o meno. Ancora oggi la questione eredi non è propriamente chiara, dal momento che il suo successo ha superato i confini dell’Italia e, un po’ come per Vittorio De Sica, in tanti ritengono abbia lasciato cuori infranti e bambini in giro per il mondo. Ma chi sono i figli di Claudio Villa che conosciamo con certezza? Partiamo dai due matrimoni, con Miranda Bonansea, sua prima moglie, che diede alla luce Mauro, seguito da Andrea Celeste e Aurora, figlie di Patrizia Baldi, sua seconda e ultima moglie. Quest’ultima è stata spesso attaccata da Manuela Villa, figlia illegittima del Reuccio, che non aveva mai riconosciuto né lei né il suo fratello maggiore, Claudio. Questi ha seguito la strada del padre, diventando un cantante dall’età di 18 anni, ma ha lottato in tribunale per poter portare quel celebre cognome, avendo ragione in aula nel 2006. Come detto, però, questi sono gli eredi del cantante che conosciamo, ma si parla spesso dei figli segreti di Claudio Villa, alimentando gossip e supposizioni che non avranno mai una risposta certa. Un erede sarebbe in Giappone, di professione ingegnere, si dice, mentre un altro sarebbe in Russia e ormai sessantenne, frutto di una relazione con un’attrice. Altri due, invece, vivrebbero in Lazio, nelle campagne romane, uno certo dell’identità del suo celebre padre e l’altro del tutto ignaro.