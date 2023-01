Romina Pierdomenico chi è e cosa fa la fidanzata di Ezio Greggio

Chi è Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio: dai concorsi di bellezza a Uomini e Donne, fino all’amore col conduttore

Nata a Pescara nel 1993, Romina Pierdomenico ha 30 anni ed è la fidanzata di Ezio Greggio, uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, volto storico di Striscia la notizia e di tante altre trasmissioni. Da ragazza Romina si è avvicinata al mondo dello spettacolo tramite i concorsi di bellezza, trovando la notorietà nel 2012, quando dopo aver ottenuto la fascia di Miss Abruzzo, è arrivata seconda a Miss Italia, posizionandosi alle spalle della vincitrice Giusy Buscemi. Il secondo posto a Miss Italia regala a Romina Pierdomenico, chiaramente, una vetrina non indifferente e la fidanzata di Ezio Greggio inizia a lavorare in televisione e appare in alcuni spot, continuando comunque la sua formazione con un corso di recitazione alla Acting Studio di Milano. Nel 2014 Romina Pierdomenico è tra le tentatrici di Temptation Island, mentre l’anno dopo è a Uomini e Donne, dove corteggia Amedeo Barbato, ma non viene scelta dall’ex tronista, che invece preferì orientarsi su Sophia Galazzo. La sua esperienza televisiva, poi, prosegue con altri programmi come Colorado e con l’esperienza in radio, dove oggi Romina Pierdomenico è ancora protagonista come radio host a Radio 105. Oggi, dunque, Romina Pierdomenico ha 30 anni e continua la sua attività nel mondo dello spettacolo, alternandosi tra la televisione, la radio, e anche i social, con la fidanzata di Ezio Greggio che ha un nutrito seguito su Instagram e si rende spesso protagonista di collaborazioni e sponsorizzazioni. Sul profilo social della fidanzata del conduttore di Striscia la notizia possiamo vedere molti scatti sia della sua vita privata che professionale.

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio storia d’amore

Negli ultimi anni, Romina Pierdomenico è balzata agli onori delle cronache anche per la sua storia d’amore con il famosissimo conduttore Ezio Greggio. I due si sono conosciuti diversi anni fa, intorno al 2015, ma si sono fidanzati solo nel 2018, in seguito a diversi contatti tramite social. La relazione tra i due ha fatto molto parlare, soprattutto a causa della grande differenza d’età, considerando che il conduttore di Striscia la notizia ha 68 anni, quasi 40 anni più della sua giovane compagna. Romina ed Ezio però hanno sempre allontanano le critiche e le chiacchiere, mostrandosi innamorati e felici da ormai cinque anni. In diverse occasioni, comunque, sia Ezio Greggio che Romina Pierdomenico si sono trovati a dover parlare di questa situazione, ma ovviamente entrambi hanno sempre allontanato queste voci, ammettendo di non fare caso alle polemiche degli haters e di godersi il loro amore. I due, quindi, fanno coppia ormai da cinque anni e hanno anche conosciuto le rispettive famiglie, mostrandosi spesso anche sui social in compagnia. Oltre all’intesa sul piano sentimentale, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno mostrato il loro feeling anche sul piano lavorativo, visto che hanno avuto modo di condividere l’esperienza a la sai l’ultima. Al momento, stando a quanto si legge online, non pare esserci profumo di nozze per la coppia, ma chissà che in futuro Ezio Greggio e la sua fidanzata non decidano di coronare il loro amore pronunciandosi il fatidico sì.