Sergio Bernal chi è il ballerino: lo hai già visto ad Amici

Chi è il ballerino, coreografo e insegnante spagnolo Sergio Bernal che sarà tra gli ospiti della diciottesima puntata di Amici e del Gala des Etoiles che si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Sergio Bernal Alonso è un ballerino spagnolo, classe 1990 ha 33 anni è nato a Madrid e fin da piccolo la madre lo indirizza verso il mondo della danza iscrivendo lui e il fratello gemello a corsi di flamenco. Il fratello durò un paio di settimane e si dedicò al calcio ma Sergio trovò nella danza la sua dimensione. Una passione che lo portava ad essere deriso dai suoi coetanei ma Sergio aveva ormai chiaro il suo obiettivo. A soli undici anni viene ammesso al Conservatorio Reale di Danza Mariemma di Madrid. La sua più grande ispirazione è il ballerino russo Mikhail Baryshnikov. Sergio Bernal è considerato uno dei ballerini più influenti della scena internazionale di danza; si è esibito in tutto il mondo, calcando i palchi più importanti dalla Spagna alla Russia al Giappone e venendo invitato ai Gala internazionali di danza. Il giovane ballerino è specializzato in vari tipi di danza dal balletto alla salsa. Alla domanda se preferisce tecnica o emozione, Sergio Bernal risponde che sono entrambi aspetti essenziali: senza tecnica non c’è danza ma senza emozione il pubblico non potrebbe sentirne l’energia. In tanti si sono interessati alla vita privata di Sergio Bernal ma dai social non trapelano informazioni e anche in Spagna non si conoscono dettagli sul fatto che sia fidanzato o meno. Rilevante la sua presenza sui social: il suo account Instagram sergio_bernal90 ha quasi 16mila followers ed è aggiornato costantemente per conoscere le sue attività e i suoi impegni nella danza. Chi pensava di aver visto Sergio Bernal ad Amici prima della puntata del 29 gennaio si sbaglia, è infatti la prima volta che il danzatore arriva nel talent per giudicare gli allievi della scuola e non è mai stato un concorrente delle edizioni precedenti come invece è accaduto la settimana scorsa Francesco Mariottini.

Sergio Bernal carriera

Grazie al suo enorme talento, quella di Sergio Bernal è stata una carriera tutta in salita. Nel 2008 entra a far parte della Compañìa de Rafael Aguilar, l’anno successivo vince El Maraton de Danza de Madrid e dal 2010 al 2012 prende parte al Festival Internazionale di Danza di Washington che gli dà l’opportunità di ballare con stelle internazionali della danza. Nel 2012 entra nel Balletto Nazionale di Spagna di cui diverrà primo ballerino nel 2016. Sempre nel 2012 arriva un nuovo riconoscimento, il Premio Positano “Leonide Massine”. Nella stagione 2016/2017 si esibisce al Cremlino di Mosca e al Castello di Windsor per i reali d’Inghilterra; la critica britannica lo definisce il principe della danza spagnola. Vince il premio “Forbes 30 under 30”. Nel 2019 lascia la compagnia di ballo spagnola per aprire un’accademia insieme al coreografo Ricardo Cue, la Sergio Bernal Dance Company per poter sviluppare progetti propri tra cui uno sulla storia del genio della moda Yves Saint-Laurent . Tra i riconoscimenti più recenti nel 2021 riceve il premio Tabouk Awards come miglior ballerino sulla scena internazionale. Come segnalato anche nel suo profilo Instagram, Sergio Bernal riveste anche un importante ruolo nel Regno Unito è infatti Ambassador Parliamentary Society UK for Arts