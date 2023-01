Uomini e Donne Trono Over Claudio chi è: patrimonio

Chi è Claudio F. ricco cavaliere di Uomini e Donne Over: a quanto ammonta il suo patrimonio e con quali dame sta uscendo

A Uomini e Donne Over Claudio F. ha subito dimostrato di poter essere un potenziale personaggio amatissimo dal pubblico. È bastata la sua presentazione a far scatenare il pubblico online, su Twitter e Instagram. In molti lo adorano già, soprattutto per il l’avvicinamento avuto con Tina Cipollari, che sembra interessata a essere corteggiata, ma non è chiaro se si tratti di uno scherzo o se l’opinionista sia davvero interessata a conoscere il cavaliere di Pesaro dopo un ballo insieme sulle note di Una lunga storia d’amore. Altri, invece, hanno fortemente criticato il cavaliere del programma di Maria De Filippi, dal momento che ha parlato molto a lungo dei suoi averi, il che è sembrato ad alcuni eccessivo e volgare.

Il patrimonio di Claudio F. è decisamente consistente, pare, ed è qualcosa che lui non ha tentato minimamente di nascondere, anzi. Prima di scendere nei dettagli, però, conosciamo un po’ meglio il cavaliere classe 1955. Claudio F. ha 67 anni ed è vedovo e attualmente single. Parlando di sé ha raccontato d’aver provato per due volte un grande amore nella sua vita e di non essersi affatto arreso all’idea di trovarne un terno, dando il via a una relazione che sia stabile e magari l’ultima, che possa durare per molti anni. Il cavaliere che corteggia Tina ha due figli, ormai molto grandi, ed entrambi hanno scelto di diventare degli avvocati. Dando un’altra sbirciata alla sua vita privata, Claudio F. di Uomini e Donne Over ha una grande passione per la cucina e adora ballare. È inoltre un membro del Rotary Club International, realizzando opere di beneficenza negli ospedali e non solo.

Uomini e donne Over il patrimonio di Claudio F.

Parliamo ora del lavoro e del patrimonio di Claudio F., vero argomento cardine della sua presentazione a Uomini e Donne Over. Sappiamo che il cavaliere ha lavorato nel settore bancario, per poi prendere tutt’altra strada e mettersi in proprio, facendo sua l’azienda agricola che era di suo nonno. Una vera e propria passione per le imprese, cambiando ancora una volta percorso e spostandosi nel settore immobiliare. Il lavoro gli è andato decisamente bene, considerando come possa dirsi ben più che benestante, anzi. Originario del Veneto, discende da una famiglia nobile di Venezia e oggi vive a Pesaro, dove ci sono alcuni dei suoi immobili. I soldi non mancano, dal momento che nel corso degli anni ha collezionato circa 16 appartamenti, che attualmente tiene in affitto, garantendogli un’ampia rendita mensile. Non ha di certo problemi il cavaliere di Uomini e Donne Over nel decidere dove andare in vacanza, avendo una baita in montagna a Cortina, tra le altre “abitazioni extra” non in affitto, e una casa al mare, precisamente a Porto Verde.

La maggior parte delle sue proprietà è a Vallefoglie, nei pressi di Modena. Chiunque dovesse rubargli il cuore, potrà quindi godere al suo fianco di una vita fatta di assoluto lusso. La unga e dettagliata presentazione del cavaliere di Pesaro del Trono Over lo ha visto anche precisare d’avere una grande passione per le auto. Ne ha tante in garage, ma ha voluto precisare di possedere anche una Bentley, che è di fatto la sua preferita, oltre che un simbolo dell’agio cui è abituato da sempre. È entrato nello studio di Maria De Filippi a dicembre 2022, iniziando a frequentare la dama Laura, pur mostrando un certo interesse anche per Gemma Galgani e Michela Chi può dire che al posto di una di loro si riveli Tina il terzo grande amore di Claudio F.