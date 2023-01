Alessandro Tersigni lascia il Paradiso delle Signore: lo spoiler social

Con un post su Instagram, Alessandro Tersigni ha alimentato i dubbi dei fan sul suo futuro nel Paradiso delle Signore: la situazione

Mentre sta andando in onda la settima stagione del Paradiso delle Signore, i fan pensano già al futuro della soap opera e in particolare a quello di uno dei personaggi più amati della serie: Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Negli ultimi giorni, infatti, l’attore protagonista della soap opera ha diffuso delle foto in cui ha annunciato la fine delle riprese, con dei messaggi che però hanno fatto sorgere dei dubbi ai fan. In particolare, nel mirino sono finiti una storia su Instagram, in cui l’attore ha annunciato la fine delle riprese della settimana stagione, scrivendo “Grazie a tutti” e mettendo come sottofondo la canzone dei The Doors dal titolo The End, in italiano la fine, e poi un post in cui Tersigni ha scritto “Siamo agli sgoccioli, ultime esterne, ultima settimana”. Insomma, il fatto che non ci sia stato alcun appuntamento alla prossima stagione ha fatto drizzare le antenne ai fan, che si domandano se a questo punto Alessandro Tersigni possa lasciare Il Paradiso delle Signore dopo la settima stagione. Stando agli indizi social, non è da escludere un addio dell’attore alla soap e al personaggio di Vittorio Conti, ma non c’è ancora nessuna ufficialità a riguardo e per conoscere il futuro di Alessandro Tersigni bisognerà attendere.

Chi è Alessandro Tersigni

Nato a Roma l’11 ottobre del 1979, Alessandro Tersigni ha ottenuto notorietà grazie alla partecipazione, nel 2007, al Grande Fratello, dove è arrivato secondo e ha ottenuto un grandissimo successo. Così, Alessandro ha lasciato il lavoro da vigile del fuoco e ha approfittato della partecipazione al reality per entrare nel mondo dello spettacolo, intraprendendo la carriera da attore. Dopo le prime, piccole, esperienze televisive in puntate singole di serie come 7 vite, Don Matteo 7 e Ho sposato uno sbirro 2, nel 2010 Alessandro Tersigni prende parte alla seconda stagione di Romanzo Criminale ed esordisce al cinema nel film di Federico Moccia Scusa ma ti voglio sposare. Negli anni successivi la notorietà dell’attore romano cresce prima con la partecipazione alle stagioni 5 e 6 dei Cesaroni, dove Tersigni veste i panni di Francesco Rizzo, e nell’ottava di Un medico in famiglia, dove invece è Roberto Magnani. Così, nel 2015 arrivano prima Le tre rose di Eva 3 e poi Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 di cui Alessandro Tersigni diventa un vero e proprio punto di riferimento.

Per ciò che riguarda la sfera sentimentale, l’attore del Paradiso delle signore ha avuto una storia con Melita Toniolo, conosciuta proprio all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo la rottura con la showgirl, Alessandro Tersigni si è sposato nel luglio del 2016 con Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici, con cui l’attore ha avuto due figli: Filippo, nato un anno dopo il matrimonio, e Zoe, che invece è venuta al mondo nel 2022. La coppia è molto riservata e si tiene lontana dai riflettori, condividendo molto poco della loro vita insieme e dei piccoli. Sul profilo Instagram di Alessandro Tersigni, infatti, possiamo trovare soprattutto foto relative alla sfera professionale dell’attore.