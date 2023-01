Gf Vip Daniele e Oriana il fuorionda che la incastra VIDEO

Nikita attacca la coppia Oriana e Daniele: il fuorionda della Marzoli al GF VIP svela i suoi veri sentimenti per Dal Moro dopo l’incontro con il padre

Forti emozioni al GF VIP nella puntata di lunedì 30 gennaio, con Daniele Dal Moro che ha incontrato suo padre nel cortile della casa di Cinecittà. L’uomo è arrivato per dare sostegno al figlio, che sta resistendo all’isolamento nel reality, dov’è da quattro mesi. Il genitore gli ha dato sostegno, dicendogli come tutti a casa siano orgogliosi di lui e del fatto che sia riuscito in tutto questo tempo a restare se stesso. Daniele si è lasciato andare, sottolineando quanto sia difficile per lui condividere ogni aspetto della sua quotidianità con tante persone, essendo abituato a stare da solo nei propri spazi. Un momento toccante, che in qualche modo ha coinvolto anche Oriana Marzoli, che si dice molto interessata a Daniele Dal Moro ma si è tradita nell’atteggiamento proprio durante l’incontro tra il vippone e suo padre. A far notare il tutto è stata Nikita che, confidandosi con Antonella Fiordelisi, ha svelato ancora una volta tutti i suoi sospetti sulla concorrente sudamericana. È convinta che Oriana stia semplicemente tentando di portare avanti qualsiasi storia possa aiutarla a restare in casa il più a lungo possibile. Da quando è entrata al GF VIP si è infatti avvicinata molto ad Antonino Spinalbese, per poi veder crollare quella storia in maniera drammatica, tra accuse e pianti. Ha poi tentato un approccio con Luca Onestini, non andato a buon fine, e si è poi accorta della chance di costruire qualcosa con Daniele Dal Moro, che però non ha mai del tutto ceduto ai suoi tentativi di conquista.

GF Vip le parole di Nikita e il commento di Oriana

Nikita ha analizzato per bene il comportamento di Oriana con Daniele, guardandola attentamente durante l’incontro in cortile con il padre, mostrato ai ragazzi sullo schermo. La concorrente non si è mai commossa e non sembra aver provato nulla durante quella scena, evidenziando una totale mancanza di trasporto emotivo. Secondo Nikita ci sarebbe dovuta essere della naturale commozione nello sguardo di lei, da qualche inevitabile lacrima alla generale felicità perché una persona cara è giunta a trovare e fare una sorpresa all’uomo che stai provando a frequentare. Nikita non usa mezzi termini e spiega all’amica Antonella come capisca perfettamente come quelli messi in mostra a favore di telecamera non siano veri sentimenti. Quando viene inquadrata, Oriana non pare mai travolta da alcun sentimento che non sia la noia, a tratti. Lo sguardo vaga un po’, perso, e i fan si sono convinti, come Nikita, che non ci sia nessun reale interesse da parte sua. Per assurdo, stando alle immagini, Luca Onestini ha avuto una reazione più vera e commossa di lei, considerando anche il suo grande legame con il padre, che nel 2017 entrò in casa a sorpresa per stargli un po’ vicino. La prima ad abbracciare Daniele Dal Moro al ritorno in casa è stata proprio Nikita, felice per lui. Durante questa scena si può sentire chiaramente Oriana pronunciare una frase che la “condanna”. La vippona, infatti, chiede a qualcuno: “Mi devo alzare?”. Poche parole interpretate in una maniera ben precisa, ovvero la richiesta di un consiglio in merito a cosa sia meglio fare in questa circostanza, come se recitasse e non provasse qualcosa di genuino per il ragazzo. Se fosse così, infatti, si sarebbe alzata d’istinto come Nikita, dicono in molti online. Facile però pensare come Oriana possa rispondere a un’eventuale accusa di questo genere: quella domanda potrebbe essere legata al freeze precedente, ovvero tentare di capire se poteva muoversi finalmente, ma questa pare una giustificazione molto labile.