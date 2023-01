Nomination GF Vip ieri sera 30 gennaio: nominati

Scintille al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera 30 gennaio: chi è in nomination e chi rischia l’eliminazione

La puntata del GF Vip di ieri sera 30 gennaio ha visto l’eliminazione di George che è stato il meno votato al televoto contro Oriana e Nikita. La venezuelana è stata la più votata con il 40% dei voti, un successo importante che lancia chiari segnali per la vittoria finale. La serata è stata caratterizzata dalla sorpresa per Daniele Dal Moro che ha potuto rivedere il padre, lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con quest’ultima in lacrime per le parole del suo ex fidanzato che ha attaccato più volte l’ex schermitrice per i suoi comportamenti e i suoi modi nelle ultime settimane. Edoardo ha ricevuto poi la sorpresa da parte del padre che ha consigliato al figlio di avere maggiore rispetto e di non parlare con gli altri concorrenti del suo rapporto con Antonella. Piccola sorpresa anche per Luca Onestini che ha ricevuto una lettera dalla ex Ivana Mrazova in attesa di vederla in casa lunedì come annunciato da Alfonso Signorini. La puntata di ieri sera 30 gennaio del GF Vip ha visto poi il momento tanto atteso delle nomination. Prima di ascoltare le scelte da parte dei vipponi, Alfonso Signorini ha annunciato i preferiti della Casa: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il preferito di Sonia Bruganelli è stato Attilio Romita, mentre quello di Orietta Berti è Edoardo Donnamaria.

Le nomination della puntata di ieri sera 30 gennaio del GF Vip sono iniziate con quelle palesi: Alberto ha scelto Antonella per le incongruenze nel rapporto con Edoardo. Antonella ha replicato che se lo aspetta da una persona che è innamorata di Edoardo. Alberto ha spiegato di non avere niente contro di lei e che non c’è competizione tra loro. Davide ha nominato Giaele perché è l’unica persona con cui ha meno rapporto, mentre Antonino ha scelto Nikita perché non c’è feeling, è fermo al suo carattere e non cambia idea. Micol ha fatto il nome di Antonella perché è la persona con cui ha meno rapporto e per le incongruenze; Antonella ha spiegato che se lo aspettava da una ragazza che si reputava sua ex. E’ stato poi il turno proprio di Antonella che ha nominato Nicole perché ha sparlato più volte di lei con Oriana e Onestini. Nicole ha risposto che non le piace la sua forma di vittimismo, Antonella ha replica che non ha mai sparlato di lei e del suo rapporto con Andrea. Proprio Andrea ha nominato Nikita perché è la persona con cui ha parlato di meno, mentre Giaele ha scelto Davide perché lo trova incoerente. Nikita ha scelto Alberto perché incoerente rispetto alle nomination delle ultime puntate, infine Milena e Nicole hanno nominato Antonella per i problemi avuti con Edoardo e le parole pesanti utilizzate.

La puntata del 30 gennaio di ieri del GF Vip ha poi visto il momento delle nomination segrete. Edoardo ha scelto Nikita perché la ritiene falsa, ha preso consapevolezza del fatto che non sia come appare. Oriana ha nominato Davide perché sta sempre in cucina, Daniele invece ha scelto la persona con cui ha meno rapporto ed è Alberto. Luca Onestini non cambia idea e continua a nominare Nikita, mentre Sarah ha nominato Andrea perché non ha legato molto con lui. Le nomination della puntata di ieri sera 30 gennaio si sono concluse con Attilio che scelto Micol perché dopo aver chiarito con Tavassi, si sono interrotti i rapporti con la ragazza e con Edoardo Donnamaria che ha nominato Antonino perché da quando è rientrato parla sempre del mondo esterno con un fare da santone. Subito dopo la nomination, Edoardo ha voluto rispondere a Cristina Quaranta presente in studio che ha rivelato di aver visto il marito di Giaele in compagnia di molte donne nel ristorante dove lavora e di poter dimenticare Brad. Donnamaria ha consigliato alla Quaranta di non attaccare da fuori una persona che non vede il marito da quattro mesi conquistando il pubblico in studio.

GF Vip chi è in nomination 30 gennaio

Il prossimo televoto per la puntata che andrà in onda lunedì 6 febbraio deciderà chi sarà il nuovo eliminato dopo l’uscita di George. A rischio eliminazione sono in quattro: le più votate sono state Antonella e Nikita entrambe con quattro voti. Le due ragazze avevano immaginato che sarebbero andate al televoto, un argomento che avevano trattato il giorno prima perché si vedono isolate da un gruppo ben preciso che si è formato nella Casa. Per Antonella la nomination è un brutto colpo dopo una puntata vissuta in lacrime per gli attacchi di Edoardo Donnamaria che l’ha accusata di essere falsa e di fare la vittima perché pensa solo ed esclusivamente al gioco. Ennesima nomination per Nikita che riceve anche il voto di Edoardo Tavassi dopo lo scontro delle ultime ore per le pulizie in casa. Una prova importante per l’influencer che nell’ultimo televoto è arrivata a sorpresa seconda, superata da Oriana sempre più apprezzata dal pubblico. In nomination nella puntata di ieri sera 30 gennaio del GF Vip sono andati anche Alberto De Pisis e Davide Donadei entrambi con due voti. L’ex tronista ha subito messo in dubbio i voti ricevuti da Oriana e Giaele e ha sospettato che le due si fossero messe d’accordo per sceglierlo. Al televoto di lunedì 6 febbraio vanno quindi Nikita, Antonella, Alberto e Davide e si voterà per scegliere chi salvare.