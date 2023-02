Mare Fuori 3 chi è Pino O Pazz: le origini di Artem

Chi è Pino ‘O Pazz in Mare Fuori 3: conosciamo meglio Artem, attore napoletano di origine ucraina. Può davvero lasciare per sempre la fiction Rai

In Mare Fuori 3 Pino e Kubra saranno sempre più uniti, travolti da un amore che entrambi non avevano mai conosciuto, considerando il passato travagliato. All’interno dell’IPM lui è noto a tutti come ‘O Pazz, interpretato da Artem, personaggio imprevedibile perché non fa parte di nessun gruppo criminale organizzato. Un vero e proprio cane sciolto, capace di qualsiasi cosa. Pino è figlio di una ragazza madre e non ha fratelli o sorelle, il che rende molto complicato per lui relazionarsi con gli altri. Ha una grande rabbia che ribolle dentro e fatica a rispettare le regole, sia quelle buone del centro che quelle di strada, dettate da alcuni capi e capetti di zona. Inizia a guardare oltre verso un possibile cambiamento grazie all’amicizia con Filippo e in seguito con Carmine. Di colpo non si sente più solo e questa sensazione ammutolisce un po’ la furia che gli batte in petto. Più sereno, potrà dedicarsi a Kubra con tutto se stesso, vivendo a pieno un amore travolgente e tenero allo stesso tempo. I due si prendono cura l’uno dell’altra, avendo bisogno di non sentirsi più così soli e abbandonati. Lei, interpretata da Kyshan Wilson, si apre per la prima volta con un’altra persona, scoprendo quanto sia liberatorio potersi fidare di qualcuno.

Artem carriera

Artem Tkachuk, 22 anni, è un attore napoletano di origini ucraine che vanta già una ricca carriera, esplosa del tutto grazie al personaggio di Pino ‘O Pazz di Mare Fuori. La sua carriera ha avuto inizio per caso, ritrovandosi in un bar in cui cercavano possibili personaggi minori per la serie Gomorra. Nato il 7 luglio 2000 in Ucraina, è cresciuto ad Afragola, in provincia di Napoli e da piccolo sognava di fare il pugile. Ha sempre definito Napoli una sorta di teatro a cielo aperto, senza mai giudicare i suoi lati oscuri, neanche quando è stato drammaticamente accoltellato dai membri di una baby gang in centro. Alle 3 di notte, in compagnia di un amico, è stato avvicinato da un gruppo di coetanei quando aveva soltanto 18 anni. Accoltellato perché ritenuto di un rione rivale, forse: “Fiero di non essermi tirato indietro”. Queste le sue parole dal letto d’ospedale, dove per fortuna non è rimasto a lungo. La carriera d’attore non era nei suoi progetti, quindi, eppure si è ritrovato in importanti produzioni come il film La paranza dei bambini, che ha di fatto dato il via alla sua carriera.

Dopo aver lasciato il suo numero in quel bar, non ha mai ricevuto una chiamata per Gomorra ma, un anno dopo, il cellulare di sua madre ha squillato e ha ottenuto la chance per un casting nel film tratto dal romanzo di Roberto Saviano, ottenendo poi il ruolo di Tyson. Un’opportunità piovuta dal cielo ma Artem sta ancora tentando di capire se questa sia davvero la sua strada. La carriera prosegue a gonfie vele, come dimostra la sua partecipazione al film Nostalgia di Mario Martone, con Piefrancesco Favino, candidato dall’Italia per la corsa agli Oscar 2023. In passato, però, si è vociferato della possibilità che il giovane attore potesse dire addio per sempre alla recitazione. Sui social aveva infatti pubblicato alcuni commenti, come: “Non so se continuerò la mia carriera, vedremo”. Il grande dubbio è però rappresentato dal suo futuro nella fiction Rai: Artem Tkachuk lascerà Mare Fuori dopo la terza stagione? I suoi follower se lo chiedono con insistenza e sperano che le sue parole, pronunciate nel 2022, possano essere smentite dai fatti. In un video pubblicato mesi fa, infatti, aveva annunciato ad alcuni fan: “Probabilmente il mio percorso con Mare Fuori è concluso”. Non resta che attendere per capire se alla fine della terza stagione ci sarà un’amara sorpresa per il suo personaggio.