Mare Fuori 3 perché Rosa Ricci odia Carmine e vuole ucciderlo

In Mare Fuori 3 Rosa Ricci entra in carcere per uccidere Carmine: un vecchio omicidio è il motivo dell’odio della ragazza

Con l’inizio di Mare Fuori 3, uno dei nodi da sciogliere sarà sicuramente quello riguardante Rosa Ricci, che proprio alla fine della seconda stagione della fiction disponibile su Rai Play con sei episodi è finita in carcere, dove finalmente potrà portare a termine il suo obiettivo di uccidere Carmine. Le clip di presentazione della terza stagione di Mare fuori, infatti, si sono concentrate moltissimo su questi due personaggi, che saranno, quindi, centrali nello svolgimento della trama. Per scoprire il motivo per cui Rosa Ricci odia Carmine e vuole ucciderlo, però, occorre andare indietro nel tempo, fino alla prima stagione. Al termine del primo capitolo di Mare Fuori, infatti, Ciro Ricci, fratello maggiore di Rosa, viene ucciso da Filippo con un cacciavite conficcato nel fianco. Sin dall’ingresso in carcere di Carmine e Filippo, il giovane boss li aveva presi di mira e arrivati alla fine dei conti, il ragazzo milanese ha accoltellato Ciro per difendere Carmine. Tuttavia, è stato proprio Carmine a prendersi la colpa dell’omicidio di Ciro, sia per proteggere l’amico che per rimanere lontano dalla sua famiglia. Così, la verità è stata celata e Rosa è convinta che a uccidere suo fratello sia stato Carmine, che tra l’altro è membro della famiglia rivale dei Ricci: i Di Salvo. Rosa Ricci, dunque, entra nell’Istituto Minorile col preciso intento di uccidere Carmine e di fare vendetta anche per l’attacco che ha ricevuto la sua famiglia proprio per mano dei Di Salvo. Secondo le anticipazioni, però la vicenda di Rosa e Carmine prenderà una piega completamente inaspettata.

Mare Fuori 3 i Di Salvo contro i Ricci

La vicenda di Carmine e Rosa riporterà in auge anche lo storico scontro tra i Ricci e i Di Salvo, le due famiglie di camorristi che si contendono il potere in un’eterna faida. Da sempre rivali, l’odio tra le due famiglie si riaccende in maniera importante, naturalmente, quando si scopre che Carmine ha ucciso Ciro in carcere. Per tutta la seconda stagione, dunque, la faida, anche indiretta, tra le due famiglie, porta alla morte di Nina, la promessa sposa di Carmine, con i sospetti che ricadono proprio su alcuni membri della banda di Ciro come Tano e Totò, che poi si scopre essere il vero colpevole dell’assassinio. Nel finale della scorsa stagione, poi, abbiamo visto come Wanda Di Salvo, la madre di Carmine, avesse organizzato un piano per sgominare la banda dei Ricci, facendo introdurre al fianco di Edoardo, Mimmo, che si finge suo alleato, ma in realtà è al soldo dei Di Salvo. Nel finale, la donna pianifica l’attacco a Edoardo, ma a causa di un incredibile scambio di persone i Di Salvo rischiano di uccidere proprio Carmine e Filippo, che fuggono al posto di Edoardo e vengono salvati solo dal provvidenziale intervento di Mimmo. Dopo la fuga, Carmine torna in prigione per far fuggire Filippo e Naditza e qui, come abbiamo visto, dovrà fare i conti con Rosa. Ad alimentare il fuoco della fida tra le due famiglie ci sono le mosse di Wanda Di Salvo, che alla fine riesce a colpire duramente il clan Ricci con il tentato omicidio del capofamiglia e suo figlio e in Mare Fuori 3 possiamo attenderci la replica della famiglia.