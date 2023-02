Nicolas Maupas fidanzata: la verità su Valentina Romani

Le ultime notizie sulla situazione sentimentale dell’attore di Mare Fuori Nicolas Maupas: le sue parole e la verità sul rapporto con Valentina Romani

Con l’uscita di Mare Fuori 3 tanti fan si chiedono chi sia la fidanzata di Nicolas Maupas. Nella terza stagione di Mare Fuori farà infatti ritorno anche uno dei volti più amati della fiction, quello di Nicolas Maupas, che interpreta Filippo Ferrari. Mare Fuori ha dato all’attore un successo enorme, oltre alle esperienze in altre fiction come Odio il Natale o Un professore. Un successo che ha anche fatto puntare i riflettori del gossip sull’attore, con il pubblico che si domanda chi sia la fidanzata di Nicolas Maupas. A tal proposito, purtroppo non ci sono tantissime informazioni. Nonostante la grande notorietà, infatti, l’attore di Mare Fuori tiene molto alla sua sfera intima e non diffonde notizie sulla sua vita privata, nemmeno sui social. Nicolas Maupas ha parlato della sua situazione sentimentale in un’intervista a Vanity Fair, ammettendo di essere super discreto sulla questione, ma alla domanda se ci fosse qualche ragazza nella sua vita ha risposto di poter dire solo che è felicissimo. Una risposta che lascerebbe pensare alla presenza di una fidanzata nella vita di Nicolas Maupas, ma la sua eventuale identità è top secret e difficilmente si scoprirà considerando la fermezza dell’attore sul non voler parlare della sua vita privata.

In passato, Nicolas Maupas è stato fidanzato con l’attrice Ludovica Coscione, ma sempre a Vanity Fair ha raccontato, nell’aprile 2021, di essere da poco tornato single. Ora, dunque, pare che ci sia una nuova ragazza nella vita dell’attore, ma mancano conferme ufficiali. A tal proposito, considerando la scarsità d’informazioni sul web sono emerse molte tesi, tra cui quella che avrebbe visto del tenero tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, collega dell’attore in Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Naditza. Considerando la vicinanza dei due personaggi nella fiction e il feeling che hanno mostrato i due attori, molti fan si chiedono se Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno insieme, ma non c’è alcuna conferma in tal senso. Anche l’attrice, come il suo collega, è molto riservata, per cui ricavare informazioni sulle loro vite intime è complesso, ma la verità è che, almeno ufficialmente, non c’è alcuna relazione tra loro, solo un rapporto profondo sia professionale che di amicizia.

Nicolas Maupas origini

Fin dalla prima stagione di Mare Fuori ha sempre incuriosito conoscere le origini di Nicolas Maupas considerato un cognome così inusuale. Come detto, Filippo di Mare Fuori è un attore in rampa di lancio e sta attirando un gran numero di ammiratori. Nonostante sia nato a Milano, Nicolas Maupas ha origini francesi da parte di suo padre, mentre la mamma è una giornalista di origini siciliane. Nicolas però è nato e cresciuto in Italia e qui sta costruendo la sua carriera, ma chissà che le origini francesi non possano essere una chiave di accesso a un pubblico internazionale, con la possibilità di recitare magari anche in produzioni straniere. Per il momento, Nicolas Maupas si gode il successo e continua nella sua straordinaria ascesa. Mare Fuori è senza dubbio una tappa fondamentale della carriera dell’attore italo-francese, il primo grande ruolo che lo fa notare a pubblico e addetti ai lavori. Seguono le esperienze in Nudes e in Un professore, poi nel 2022 Nicolas è stato protagonista di serie molto amate come Sopravvissuti e Odio il Natale e del film Sotto il sole di Amalfi. Ora, Nicolas Maupas è pronto a tornare in Mare Fuori 3, prima degli altri progetti che continueranno a far crescere la sua straordinaria carriera.