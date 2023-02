Sergio Di Martino chi era il bassista morto de I Giganti: causa morte

Chi era Sergio Di Martino, bassista de I Giganti venuto a mancare nel febbraio del 1996 all’età di 49 anni: la causa della morte

De i Giganti è morto Sergio Di Martino. Il musicista è stato uno dei membri storici de I Giganti, gruppo che ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana. Nato il 26 aprile del 1946, Sergio non fa parte della formazione originaria del gruppo, ma vi entra solo in un secondo momento, prendendo il posto di Giannino Zinnone come bassista. La band era nata qualche anno prima, nel 1959, composta da Enrico Maria Papes, da Giannino Zinnone, da Checco Marsella, da Benny Pretolani e da Mino Di Martino, fratello proprio di Sergio. Dopo i primi anni di formazione, passato più che altro al fianco di altri artisti e con il nome di Amici, il gruppo vive un’importante fase di transizione nel 1963, quando Sergio Di Martino subentra a Giannino Zinnone e Pretolani lascia il gruppo, che intanto cambia nome in the Ghenga’s Friends.

Il definitivo nome I Giganti arriva nel 1965. Per tre anni la band domina la scena musicale, arrivando anche terzi a Sanremo col brano Proposta. Poi i membri della band nel 1968 decisero di intraprendere carriere da solisti, con i fratelli Di Martino che formarono il duo Mino & Sergio, salvo poi tornare nei Giganti nel 1970, quando il gruppo decise di riunirsi fino al 1976, anno di un nuovo scioglimento. Sergio Di Martino provò nuovamente, negli anni ’90, a riunire la band insieme a Papes e I Giganti si ritrovarono per un concerto al Teatro Lirico di Milano. Dopo di chè, I Giganti sarebbero tornati insieme in diverse occasioni e con vare formule, ma senza Sergio Di Martino, venuto a mancare il 28 febbraio del 1996 ad appena 49 anni. Dopo la morte di Sergio, nemmeno suo fratello Mino se la sentì di collaborare nuovamente con I Giganti, per non riaprire con tutta probabilità una ferita dolorosissima. Solo nel 2011 Mino è tornato a esibirsi con i Giganti, in occasione della vittoria del Premio Paolo Borsellino per il disco Terra in bocca.

Sergio Di Martino i Giganti causa morte

La causa della morte di Sergio Di Martino ha lasciato il mondo della musica senza parole. È venuto a mancare nel febbraio 1996, una scomparsa prematura di cui non si è parlato moltissimo, ma potrebbe essere avvenuta in seguito a una malattia, come si legge da diverse parti in rete. Ad ogni modo, Di Martino è stato molto importante per I Giganti, bassista e voce del gruppo che con tutta probabilità ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, a causa anche di contingenze esterne. Proprio di recente, sulla travagliata storia della band è tornato uno dei suoi fondatori, Enrico Maria Papes, che ha raccolto la sua esperienza con I Giganti in un libro.

Qui, Papes ha raccontato anche i retroscena delle diverse separazioni del gruppo, ostacolato secondo lui dalla censura. Un punto di rottura, infatti, è stato quando la loro canzone Il presidente è stata censurata, mai passata né in radio né in televisione e ciò ha fatto riflettere moltissimo i membri del gruppo, che si sono dedicati alle loro attività in solitaria, salvo comunque tornare di tanto in tanto a esibirsi, assumendo anche una conformazione del tutto nuova con l’avvento degli anni 2000.