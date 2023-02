Uomini e Donne Trono Over Clea chi è: l’interesse di Biagio

Chi è Clea dama del Trono Over che si è trovata all’interno del triangolo con Biagio e Carla: il suo ruolo nella lite e i dubbi sulle origini

Una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne è Clea, dama che si è avvicinata a Biagio nel parterre di Maria De Filippi, finendo però al centro di un vero e proprio triangolo, decisamente furioso, con un’altra dama: Carla. Conosciamo ancora molto poco Clea, che appena entrata al centro del trono over di Uomini e Donne si è trovata in questa polemica sopra le righe con Carla e ha avuto poco spazio per farsi conoscere. Ad ogni modo, della dama del trono over sappiamo che nella vita si occupa di trade marketing, ovvero della cura delle strategie di vendita verso il distributore, e che ha mostrato un interesse, ricambiato, per il cavaliere Biagio Di Maro. Clea ha all’incirca 50 anni di età e molti fan si sono interrogati sulle origini di Clea, visto che hanno rintracciato un accento che parrebbe straniero, molto probabilmente ha origini francesi e belghe.

Per conoscere meglio Clea bisognerà attendere ancora, quantomeno che si risolva l’intrigo con Carla, così che la nuova dama possa avere spazio per farsi conoscere. Come detto, il nome di Clea è immediatamente finito al centro della furiosa polemica che ha riguardato Biagio e Carla. Dopo aver esaurito la frequentazione con la dama Silvia, il cavaliere partenopeo si è avvicinato a Carla, che si è presentata nello studio di Uomini e Donne proprio per conoscere Biagio. Dopo un buon inizio, accompagnato anche da un bacio, tra Carla e Biagio è letteralmente scoppiato il finimondo, con una furiosa discussione in studio che, a quanto pare, è anche degenerata in uno schiaffo che la dama ha dato al cavaliere. Ma come si è arrivati a questo epilogo?

Uomini e Donne Clea tra Biagio e Carla

La rabbia di Carla risale a qualche sera precedente, quando i due sono usciti, ma poi non hanno passato la serata insieme. Biagio ha quindi raccontato che Carla si è presentata in albergo da lui convinto che stesse passando la notte con Clea e ha anche tempestato di chiamate l’altra dama per capire ben come stesse la situazione. A suo discapito, dunque, Clea è finita a essere l’oggetto della lite tra Biagio e Carla, con quest’ultima convinta che il cavaliere sia andato a cercare Clea dopo averla salutata. La lite è talmente degenerata che è dovuta intervenire la stessa Clea, spiegando di essersi molto preoccupata perché al suo risveglio ha trovato tre chiamate da Biagio e 12 da Carla, più un messaggio in segreteria telefonica. Andando avanti, tra Biagio e Carla è andato in scena un altro confronto, col cavaliere che ha espresso la volontà di voler frequentare altre persone, in questo caso Clea, mentre la dama ha palesato il suo fastidio per questa scelta. Insomma, Carla e Biagio sembrano essere ai ferri corti, ma ora ci sarà da capire come andrà avanti la situazione con Clea. La dama, finora, come ha detto Maria “si è presa solo gli insulti” e non ha avuto molte possibilità di mettersi al centro della scena, ma ci è finita solo nelle liti altrui. Ci sarà da capire come vorrà muoversi in questo vero e proprio terremoto, tra l’ira di Carla e la voglia di conoscere Biagio.